La FGJE activó el Protocolo Alba la noche del miércoles tras el reporte de desaparición de Margarita Tarazón Rodríguez, de 63 años.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE Sonora) activó la noche de este miércoles 17 de septiembre el Protocolo Alba para la búsqueda de Margarita Tarazón Rodríguez, de 63 años de edad, reportada como desaparecida en la colonia Álvaro Obregón, en Hermosillo.

De acuerdo con la ficha oficial, Margarita fue vista por última vez el mismo miércoles 17 de septiembre tras salir de su domicilio, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

La mujer mide 1.50 metros de estatura, pesa alrededor de 70 kilogramos, es de complexión robusta, tez morena clara y cabello corto. Como seña particular, le falta un diente frontal.

Se solicita a la ciudadanía su colaboración en la difusión de la cédula de Protocolo ALBA para la búsqueda y pronta localización de MARGARITA TARAZÓN RODRÍGUEZ, de 63 años de edad. Desapareció el 17 de Septiembre de 2025, en Hermosillo, Sonora.

Al momento de su desaparición vestía una malla azul con flores, camiseta gris y tenis del mismo color. La Fiscalía señaló además que padece esquizofrenia y requiere tratamiento psiquiátrico.

La institución solicitó la colaboración de la ciudadanía para compartir la cédula de búsqueda y aportar cualquier información que ayude a dar con su paradero.

Los datos de contacto para reportes son:

Teléfono: (662) 289 88 00 ext. 15701

Número de emergencias: 911

La FGJE enfatizó que la integridad física de la mujer podría encontrarse en riesgo.