Reportan a médico desaparecido en Ciudad Obregón

Los familiares del doctor ya hicieron el reporte a la Fiscalía de Sonora.

Familiares y trabajadores del sector salud de Ciudad Obregón se encuentran preocupados porque el médico urgenciólogo Carlos Ignacio Ríos, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se encuentra desaparecido desde la noche del pasado 17 de enero.

Jacqueline Ríos, hermana del joven de 29 años de edad, informó que el pasado martes Carlos Ignacio le marcó por teléfono a su mamá para decirle que había salido de trabajar, pero después se fue hacia la Plaza Sendero para encontrarse con una mujer.

“ Al parecer iba a verse con una muchacha, mi hermano tiene 29 años, está soltero y al parecer iba a verse con una muchacha rumbo a Plaza Sendero. Tenemos el teléfono de ella, nos estuvimos mensajeando con ella y dice que supo de él hasta antes de las 9 de la noche y después de eso ya no supo nada, que la dejó plantada y ya no contestó ”, explicó.

La hermana mencionó que este miércoles encontraron el vehículo estacionado en el fraccionamiento Las Misiones, a unos metros de Plaza Sendero, donde no tenía activada la alarma, pero tampoco contaba con signos de violencia.

Hizo un llamado a los cajemenses para que brinden cualquier información sobre Carlos Ignacio, pues lo consideran como un hombre tranquilo, trabajador y que no tiene problemas con ninguna persona.

“ Estas horas son claves en la búsqueda de mi hermano, él es médico, sirve a la gente, es un hombre responsable, no toma, no fuma, no se droga, no tiene novia, no anda en fiestas, es la verdad. Él viene de una familia trabajadora, nuestro papá es médico, yo también, tiene hermanos trabajadores ”, expresó.

Carlos Ignacio también es médico urgenciólogo en un hospital privado de Ciudad Obregón durante las tardes, y por las mañanas labora en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

Los familiares ya presentaron el reporte ante la Fiscalía de Sonora, pero pidieron el apoyo de los ciudadanos para que se sumen compartiendo la información en redes sociales. Cualquier dato importante sobre su paradero pueden reportarlo al 6441021575.