Bilgaí Almeida Zamora sigue sus sueños dentro del campo de la Física Teórica

Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Por amor a la ciencia, Bilgaí Almeida Zamora, ha seguido sus sueños dentro del campo de la Física Teórica, donde el camino no ha sido nada fácil, pero sus conocimientos han demostrado que la ciencia no es solo para los hombres.

“Que no se dejen llevar con este concepto que tienen, de que hay más hombres que mujeres en la ciencia, porque ese es el punto, que seamos más mujeres, como antes no teníamos oportunidad ahora tenemos la ventaja de que sí y nuestro objetivo ahora es que seamos más que antes” , comentó.

Actualmente desarrolla el Doctorado en la Universidad del Sonora (Unison), en colaboración con la Universidad de España y con cinco años dentro del campo ha estudiado los componentes de la materia.

“La parte más importante que me gustaría que la gente supiera o reconociera es cómo está compuesta la materia, por qué usualmente las escuelas hay muy poca información, la que enseñan, principalmente pueden llegar a tocar temas de lo que es el átomo pero esa no es la imagen completa, uno que ya se empieza interesar por la Física de partículas empieza a estudiar más a fondo como constituye este átomo” ,explicó.

Seguir sus sueños

Desde la infancia supo que se quería dedicar al estudio de la Física gracias al interés que le inculcó su padre.

“Desde pequeña me gustó la naturaleza, las matemáticas, principalmente, siempre había pensado en alguna ingeniería pero cuando estaba por elegir la carrera ocurrió un descubrimiento en la Física en el 2012, que fue el descubrimiento de una nueva partícula llamada El Bosón de Higgs” , detalló.

A pesar que algunas personas limitaron sus sueños y los comentarios negativos sobre dedicarse a la física ella lo ignoró.

“Me decían que no estudiara física porque no iba a lograr nada, pero yo no hice caso a esos comentarios y decidí hacer- lo y seguí por amor a las ciencia, seguí mis sueños y aquí sigo y si he logrado seguir avanzando a pesar de cualquier obstáculo que se me pudo haber presentado” , indicó.

El género femenino en la ciencia

Con el fin de lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las niñas y las mujeres, y además para lograr la igualdad de género y la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió proclamar el 11 de febrero como el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia.

Según el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, un estudio realizado en 14 países, la probabilidad de que las estudiantes terminen una licenciatura, una Maestría y un Doctorado en alguna materia relacionada con la ciencia es del 18 por ciento, 8 por ciento y 2 por ciento, respectivamente, mientras que la probabilidad para los estudiantes masculinos es del 37 por ciento, 18 por ciento y 6 por ciento.

En México debe asumirse el compromiso de poner fin a los prejuicios, a que se invierta más en la educación de las niñas, las adolescentes y las jóvenes para que tengan oportunidades de desarrollo profesional en las ciencias, para que todas y todos podamos beneficiarnos de sus contribuciones innovadoras en el futuro.