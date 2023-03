Guaymenses insatisfechos por nuevo Banco del Bienestar

En estos primeros dos días de operación, varios adultos mayores se han quejado del servicio en la institución.

El Banco del Bienestar en Guaymas fue abierto el día miércoles 2 de marzo, y durante los primeros dos días de operaciones, ha dejado insatisfechos y hasta enojados a los adultos mayores que fueron a recoger su pensión.

Alrededor de las 12:00 horas del jueves, al menos 10 personas de la tercera edad esperaban parados afuera del edificio, justo en el área donde está la rampa para sillas de ruedas, y a un costado del banco había otro grupo de personas sentadas, cansadas, todos se quejaban cubriéndose del sol con folders o bolsos de mano.

“ Yo llegué a las ocho, está muy lenta la cosa, son dos cajeras nomás, está muy lento ”, “ no sé cómo le vamos a hacer en tiempo de calor aquí, está muy lento y nos tienen en el sol ”, “ Tengo casi seis horas aquí y no nos atienden ”, “ Mejor voy a ir a cobrar a Banco Azteca, esto no está sirviendo ”, fueron algunos de los comentarios de los beneficiarios del programa Pensión para el adulto mayor.

El banco tiene un horario de 9:00 a 16:00 horas, este cuenta con dos cajas trabajando y un cajero automático que, de acuerdo con lo dicho por las empleadas, comenzará a funcionar el miércoles de la próxima semana.

Desde que Rosa Isela Trejo Navarro causó baja en la delegación regional y fue sustituida por Oscar Ramos Montiel, varios guaymenses han manifestado no haber atención cercana con las personas que tienen dudas sobre los programas, ya que el nuevo delegado no ha dado a conocer desde donde trabaja, no ha ofrecido información a la prensa y radiodifusoras locales, que son el medio por el cual los adultos mayores de Guaymas y Empalme buscan enterarse de calendarios de entregas de apoyo y otros temas de su interés.