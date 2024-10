Avala delegado de FGR en Sonora condenar a responsables por 'niños sicarios'

Francisco Sergio Méndez recordó que muchos de los denominados 'niños sicarios', entran al mundo del crimen organizado por falta de atención de los padres de familia.

La iniciativa de reforma que se propuso en el Pleno del Congreso de Sonora sobre condenar a los adultos responsables de que menores de edad se involucren en actos con el crimen organizado, fue avalado por el delegado de la FGR en Sonora.

Francisco Sergio Méndez recordó que muchos de los denominados 'niños sicarios', entran al mundo del crimen organizado por falta de atención de los padres de familia, lo que deriva a qué inicien una vida criminal a muy temprana edad.

“ Ya les he hecho mención que por ahí habían niños que los papás no los cuidan, no son responsables de los quehaceres de sus menores hijos, son de 11, 12, 13 años, ya se los he comentado hasta el cansancio, es tema de los padres de familia que no ponen de su parte y quieren que todos le estén resolviendo el estado de los menores hijos, ellos son los primeros que deben tener responsabilidad en cuanto a los comportamientos de sus hijos en la calle: no los vigilan, no saben en dónde están, entonces esas son las consecuencias ”, aseguró.

Te puede interesar Proponen reforma para castigar reclutamiento de menores en el crimen organizado

El delegado recordó que van más de 20 niños en toda la entidad, los que han sido detenidos con armas de fuego y siendo participes activos de grupos delincuenciales que operan en diversas zonas de Sonora.

Sergio Méndez declaró que las autoridades están realizando el trabajo de rescatar a los menores de edad de estas situaciones, sin embargo señaló que el trabajo también deben de hacer los padres de familia en vigilar las actividades de sus hijos.