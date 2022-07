Autoridades podrían llevarse a menores de 15 años que sean obligados a trabajar

HERMOSILLO, SON.- En el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora este 12 de junio, el director de la Inspección Local del Trabajo de Hermosillo de la Secretaría de Trabajo del Estado, Omar Arturo Murrieta Gines, indicó que la edad mínima para laborar permitida por la ley es de 15 años cumplidos.

En entrevista con el periodista Marcelo Beyliss, durante la edición matutina del programa Expreso 24/7, Murrieta Gines señaló que está prohibido que alguien menor a esa edad trabaje, a menos que sea en su círculo familiar.

Agregó que la instancia de la cual forma parte se encarga de vigilar que se respeten las condiciones generales de trabajo entre las empresas con sus trabajadores, por lo que buscan asegurar que los jóvenes que entren a laborar a partir de la edad permitida estén seguros y en un lugar con buenas condiciones.

El licenciado en Derecho indicó que, al momento de que los jóvenes salen de la protección de sus padres para desempeñarse laboralmente, entran en función la inspección, presentándose a los lugares de trabajo para hacer una supervisión basada en la Ley Federal del Trabajo y la Constitución para asegurarse que se estén garantizando los derechos de los trabajadores, especialmente de los menores si los hubiera, y que hayan adecuaciones propias para la seguridad e integridad.

Sobre esto, Murrieta Gines aclaró que las inspecciones vigilan las condiciones de trabajo y que piden una serie de requisitos para expedir un permiso laboral para menores, siendo estos:

"Estamos conscientes de que si existe la necesidad de un menor para laborar, lo puede hacer al cumplir la edad mínima sin descuidar su educación obligatoria, por eso, la Inspección, sobre todo en Sonora, es muy tajante al negar un permiso si no se comprueba que este menor está cursando su escuela obligatoria"

Siguiendo esta línea, recalcó que el gobierno mexicano ofrece grandes facilidades para acceder a la educación pública con diversos métodos, por lo que "no existe pretexto" para que, aún cuando los menores tengan necesidad de proveer a sus hogares, continúen con su educación obligatoria.

El Director de la Inspección Local del Trabajo también comentó que al momento de que alguien requiera un permiso laboral, además de la constancia de aceptación, ellos solicitan que el centro de trabajo expida una carta en la que se indique cuáles serán las labores que el joven realizará, para que caso de una revisión, se puedan comprobar tales actividades, asegurándose de que no atenten contra su integridad.

Por otro lado, Omar Arturo mencionó que desde 2019 se creó una brigada de concientización sobre distintas instancias de gobierno para evitar la labor de menores en los centros de trabajo, y que desde ese año, la cifra de permisos expedidos ha disminuido.

Además, señaló que aunque hay necesidad en algunas familias, la mayor parte de las solicitudes fueron por parte de menores a los que "les gusta el dinero", que quieren empezar jóvenes (a trabajar) y que ven el ejemplo.

"Hay que recordar que la obligación principal es de los padres, el explicarles a los niños, y prevenir primero su formación; si no lo hacen, si no les llega la información, si no les recomiendan como es debido, ahí es donde entra la inspección, la Secretaría del Trabajo, y por supuesto, el Gobierno del Estado"