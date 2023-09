Covid-19 se manifiesta en Huatabampo con menos fuerza; hay 2 hospitalizados

De acuerdo con la información del jefe de la Coordinación Médica del municipio de Huatabampo, el Covid-19, en la "Tierra de los Generales" ya está haciendo presencia entre sus habitantes.

A pesar de los casos sopechosos y confirmados de Covid-19 que se han registrado en el municipio de Huatabampo, Juan José Aguilar García, exhortó a la comunidad a no alarmarse.

De acuerdo con la información del jefe de la Coordinación Médica del municipio de Huatabampo, el Covid-19, en la "Tierra de los Generales" ya está haciendo presencia entre sus habitantes.

"Ya tenemos dos semanas en las cuales ya se han tratado algunos casos sospechoso, de los cuales algunos ya se han confirmado. Afortunadamente la variante que esta circulando actualmente es de ómicron, pero afortunadamente no están dando casos graves que ameriten hospitalización" , refirió.

Asimismo, mencionó que la semana pasada fueron notificados 171 casos y únicamente dos requirieron hospitalización, teniendo la particularidad en común de no estar vacunados.

"El que una persona esté vacunada o que haya recibido el refuerzo, no la protege no para no infectarse, sino para que, en el caso de enfermarse no complicarse" , aseveró el médico.

Casos ambulatorios

A decir del también director del Centro de Salud Urbano, el 99 por ciento de los casos de Covid-19 son ambulatorios y las recomendaciones que están sugiriendo, es que todo paciente que presente síntomas respiratorios, tome medidas de protección necesarias.

"Algunos de los síntomas son temperatura, tos, ojos llorosos, dolor de cabeza y cuerpo, si presentan estos padecimientos es importante que utilicen los medios de protección como el cubre bocas, la sana distancia, el lavado constante de manos y el uso de gel antibacterial" , recalcó.

Aguilar García destacó que, hasta el momento no han recibido el reporte por parte de instituciones educativas del municipio acerca de un brote del virus en sus aulas.