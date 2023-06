Aumentan casos de asma en Sonora; cómo detectarlos

Este año la cifra de casos creció a 4 mil 666.

Exposición excesiva al polen y polvo, padres fumadores y cuestiones hereditarias, son algunos de los factores que pueden detonar un caso de asma, según informó Andrea Michel Juárez Enríquez, profesional de la salud.

Lo anterior toma especial relevancia ante los registros de la Secretaría de Salud en Sonora durante la semana epidemiologica 19, del 7 al 14 de mayo.

Mientras que en el mismo periodo pero de 2022 se tuvieron 2 mil 62 casos probables de asma en el estado, este año la cifra es de 4 mil 666, es decir, el aumento fue de 226 por ciento.

En el caso de la capital, Hermosillo, se pasó de un registro de mil 11 casos en 2022 a 3 mil 222 este año, lo cual representa un aumento de 318 por ciento.

Es de mencionar que al tratarse de casos probables, los números se actualizarán con los procesos de verificación correspondientes hasta llegar a la cifra real.

Confusiones con otras enfermedades

En cuanto a las condiciones que pueden confundirse con un caso de asma, la doctora Juárez Enríquez comentó que la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) puede coincidir respecto de algunos síntomas.

" A veces la confunden (la enfermedad del asma) con los pacientes que tienen el EPOC, que normalmente son pacientes fumadores. El tema es que el asma en sí se caracteriza porque hay molestias para respirar, se les dificulta mucho respirar y hay algo que se llaman silibancias, que como la palabra casi lo dice es un silbido que se escucha al respirar ", explicó.

Otra condición que puede confundirse con el asma, según la experiencia de Juárez Enríquez en su consultorio, es la de las alergias, y explicó que para diferenciar el procedimiento es simple.

" Me ha tocado que los pacientes confunden el asma con alergias, es muy común, pero las alergias nada más tapan la nariz, provocan inflamación de la nariz y por eso se tiene una idea falsa de que no pueden respirar. Entonces, es muy fácil distinguirla si vienen a consulta, haciendo la revisión, vemos la nariz, si está inflamada, si presenta mucosidad... Cuando se trata de asma la nariz no presenta ningún problema, pero si los pulmones al pasar el aire ", compartió la doctora.

Por último, la especialista mencionó que en caso de ser asmático, se debe evitar a toda costa fumar ya que dicha combinación suele provocar crisis asmáticas que pueden poner al paciente en estados delicados.