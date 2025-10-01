La plataforma MeteoAlert-Hermosillo señaló que los últimos ajustes muestran una tendencia de avance más hacia el norte del centro del estado.

La probabilidad del ingreso de un ciclón tropical ingrese al territorio sonorense entre los días 8 y 12 de octubre ha aumentado ligeramente en un 50 por ciento, informó la plataforma MeteoAlert-Hermosillo, enfocada en información meteorológica y climatológica en tiempo real.

MeteoAlert señaló que los últimos ajustes muestran una tendencia de avance más hacia el norte del centro del estado. El principal factor de relevancia sería la lluvia, aunque esta quedaría muy limitada a la zona exacta donde toque tierra el sistema, ya que se trata de una circulación pequeña.

Señaló que los acumulados elevados dependerán directamente del punto de ingreso del ciclón o de sus restos.

“Si entra más hacia Puerto Peñasco, solo se esperarían chubascos o tormentas aisladas. Si lo hace más cerca de la costa de Hermosillo, los efectos serían más directos y significativos ”, advirtió.

Otro escenario sería que el sistema se desplace hacia mar abierto en el Pacífico noroccidental, influenciado por el ciclón Octave, lo cual disminuiría su probabilidad de ingreso directo a Sonora y ralentizaría su evolución.

“En conclusión, la incertidumbre sigue siendo alta y será clave dar seguimiento a las próximas actualizaciones” , indicó este miércoles.

Este miércoles el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que la zona de baja presión que se encuentra en el océano Pacífico incrementó a 40 por ciento su probabilidad para generar un Ciclón Tropical en 48 horas y a 90 por ciento en los próximos siete días. Se localiza a 480 km al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca.



