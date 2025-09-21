En San Carlos fueron evacuadas 50 personas, mientras que en Quetchehueca un adulto mayor perdió la vida.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que este domingo se registraron dos ataques de abejas en distintos puntos del estado, uno en San Carlos y otro en Cajeme, que dejaron como saldo una persona fallecida y varias más atendidas por picaduras.

En Playa Delfín, en San Carlos, 19 personas resultaron afectadas por las picaduras. Dos adultos mayores tuvieron que ser trasladados a recibir atención médica, mientras que otras 50 personas fueron evacuadas de la zona con apoyo de los cuerpos de emergencia.

Por otra parte, en la comunidad de Quetchehueca, en el municipio de Cajeme, una persona de la tercera edad perdió la vida tras sufrir un ataque de abejas. Además, dos personas más fueron trasladadas a recibir atención médica.

Protección Civil estatal recordó que en caso de un ataque de abejas es importante mantener la calma, alejarse sin movimientos bruscos, buscar refugio en un vehículo o edificio cerrado y no arrojar objetos al enjambre. También recomendó marcar al 9-1-1 de inmediato para solicitar auxilio.