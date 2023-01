Avanzan pesquisas en caso de fraudes inmobiliarios

Dan seguimiento a denuncia de estafa inmobiliaria que presentó senador de Arizona; testigo está desaparecido, afirma el secretario de Gobierno, Álvaro Bracamontes.

La investigación sobre los fraudes inmobiliarios que se habían reportado por parte de personas de Estados Unidos con propiedades en Sonora, va muy avanzada, sin embargo, el principal testigo se encuentra desaparecido y eso ha detenido el proceso, informó Álvaro Bracamonte Sierra.

El Secretario de Gobierno detalló que la investigación por este caso presentado en Puerto Peñasco, se mantiene activo, aunque se ha detenido un poco ya que se busca el paradero de uno de los testigos del caso.

“Tenemos el caso que se denunció por un senador en Arizona, le estamos dando seguimiento porque hay denuncias y carpetas integradas y el caso penal está muy avanzado, sin embrago, el problema es que el principal testigo está desaparecido.

“No se encuentra por ninguna parte y tememos incluso que no esté en el estado ni en el país, entonces hemos estado buscando nuevos informantes, nuevos testigos que permitan robustecer la investigación y proceder como marca la materia” , afirmó.

A raíz de este caso, la administración estatal conoció que existen en Estados Unidos, denuncias interpuestas por acciones de fraudes similares, expresó Bracamonte Sierra.

“Sabemos que, a propósito de este caso muy conocido, se derivaron también la información de que en Estados Unidos estaba integrando una carpeta de alrededor de 30 denuncias de casos similares; nosotros hemos integrado un equipo que esté valorando la situación, incluso una parte de este se ha trasladado hasta Phoenix, para documentarse bien y saber si efectivamente esos casos son parecidos al que estoy refiriendo” , explicó.

Sin embargo, la investigación no ha avanzado ya que la información que se tiene es muy escasa, indicó el funcionario estatal, quien añadió que las personas no han denunciado de manera adecuada, aunque buscarán que se realice de manera formal para resolver los casos y que no se dañe la imagen del estado.