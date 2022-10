Juzgado Cívico Municipal ha mejorado atención a denuncias en Cajeme

A punto de cumplir dos años, la instauración del Juzgado Cívico Municipal en Cajeme ha reducido las recomendaciones de CEDH por atenciones de la Policía Municipal, además de dar solución transparente a denuncias ciudadanas.

Hace casi dos años, Cajeme se convirtió en el primer municipio de Sonora que creó el Juzgado Cívico Municipal para cumplir con el Modelo Homologado de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la Legalidad, pues se habilitó una sala de juicios orales y se contrató a profesionistas que dan solución a faltas administrativas que cometen los ciudadanos.

Desde el 21 de noviembre de 2020, el Ayuntamiento dejó atrás la labor de los Jueces Calificadores y cambió a un nuevo sistema con Jueces Cívicos para la solución de conflictos sociales que atiende la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

El Juzgado Cívico Municipal está conformado por Jueces Cívicos, Secretarios de Acuerdos, Defensores de Oficio, Oficial de Partes y Actuarios, quienes de manera coordinada colaboran en una audiencia pública para darle solución a conflictos que existen entre denunciantes y presuntos infractores.

Dicha área cuenta con dos tipos de Juzgados Cívicos, el Administrativo que realiza audiencias públicas para atender problemas sociales y denuncias, así como el de Separos Preventivos donde se registran aquellas personas que son detenidas en flagrancia por alguna falta.

En el caso del Juzgado Cívico Administrativo existen tres tipos de atenciones: la denuncia que elabora el policía municipal mediante un Informe Policial cuando recibe un reporte anónimo o al 911; la queja que presenta directamente cualquier ciudadano en contra de otra persona, así como el recurso de inconformidad ante cualquier sanción o trámite realizado por alguna autoridad municipal.

TESTIMONIO

Francisca Libier García Ochoa, habitante de la colonia Fovissste 1, hace días acudió a esta área porque fue citada a una audiencia pública, pues había sido denunciada por una persona que la acusó de retirar un árbol de manera ilegal.

“A mi me denunciaron por el problema de un árbol, yo lo podé porque se va a transplantar, pero este señor decía que yo quería matar esa planta, yo lo hice porque ahora con las lluvias nos quedamos sin luz y lo que hice fue podarlo para que cuando lo tuviera que transplantar no hubiera problema; eso lo hará un experto” , comentó.

La cajemense ya tenía su permiso ante la dirección de Ecología Municipal y personal del Ayuntamiento ya había realizado las inspecciones necesarias, esto fue presentado ante la audiencia pública, por lo que el Juez Cívico determinó que no existía ninguna falta administrativa.

“Cuando yo me presenté ante el juez me sorprendí, porque es totalmente imparcial, no hay preferencias por ningún lado y es justo, sobre todo en estos tiempos de corrupción, qué bueno que implementen este tipo de sistemas para que se solucionen los problemas sociales, todo lo resolvieron perfectamente bien” , mencionó.

El director de Asuntos de Gobierno del Ayuntamiento, Carlos Cuen Miramontes, informó que el objetivo del Juzgado Cívico Municipal es darle solución a los conflictos vecinales o aquellos que se registran entre ciudadanos, pues en lugar de que existan agresiones físicas o verbales, se busca atenderlas por medio de la conciliación con el apoyo de profesionistas y bajo los artículos del Bando de Policía y Gobierno.

“No basta con poner una sanción económica, sino de concientizar al ciudadano de qué cosas están mal y obviamente al momento de resolverlo se hace y queda plasmado por medio de un resolutivo un apercibimiento, en caso de incumplimiento puede ser acreedor de una multa económica o un arresto de hasta 36 horas” , expresó.

FIN A LA CORRUPCIÓN

El funcionario municipal expresó que en los procedimientos que se llevaban a cabo antes de este sistema existían quejas ciudadanas por la falta de profesionalización, además de que se prestaba a que existieran actos de corrupción para evitar arrestos o multas económicas.

“Antes existían muchas inconformidades eso se prestaban a malos manejos, desde el momento en que eran presentados ante el Juez Calificador se les violentaba la garantía de audiencia porque no sabían ni porque motivo los detenían o sancionaban, hoy con este modelo hay defensores de oficio que están a un lado del presunto infractor” , indicó.

A raíz de este sistema, dijo, el municipio dejó de recibir quejas o recomendaciones por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos por las atenciones de la Policía Municipal, pues ahora las audiencias son públicas, es decir, que cualquier ciudadano puede acudir y además son videograbadas para evitar actos de corrupción.

¿QUÉ FALTAS SE PUEDEN DENUNCIAR?

Cuen Miramontes detalló que actualmente las principales denuncias son por alterar el orden con fiestas en la vía pública; exceso de ruido en casa habitación y obstrucción de cocheras, pero también hay temas importantes que pueden ser reportados como tirar basura en la vía pública, desperdicio de agua, maltrato animal, entre otras.

“Aquí yo te puedo decir que en el pasado no se estaba fomentando tanto la cultura de la denuncia, hoy viene la gente directamente a interponer sus denuncias ante el Juzgado Cívico Municipal. Ahora vemos que se celebran audiencias totalmente públicas, que eso hace un proceso mucho más transparente” , agregó.

Según el Primer Informe de Gobierno del alcalde Javier Lamarque Cano, se atendieron en el Juzgado Cívico Administrativo 108 denuncias ciudadanas, 36 por Informe Policial y 150 recursos de inconformidad por actos de autoridad municipal.

En el Juzgado Cívico de Separos Preventivos, se hicieron 2 mil 951 atenciones como infracciones por faltas al Bando de Policía y Gobierno, detenciones en las celdas de Seguridad Pública, sanciones por conducción punible, entre otras.