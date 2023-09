La transformación está con Sonora: Claudia Sheinbaum

La coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, durante su visita por Hermosillo, dijo que se pretende instalarlos en todo el país para promover los logros del presidente Andrés Manuel López Obrador

La coordinadora de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo señala que la ventaja que, según las encuestas, tiene en este momento en las preferencias electorales se va a conservar durante los siguientes nueve meses, mientras no se traicione al pueblo de México.

Menciona que en todo el país se instalarán comités de defensa, que además promoverán, en cada colonia de cada ciudad, los logros del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La virtual candidata presidencial de Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados afirma que Sonora “seguirá recibiendo apoyo, porque tiene mucho qué aportar al país”.

Dice que con un grupo de expertos ya trabaja en la conformación del Proyecto de Nación del próximo sexenio, que contempla programas en materia de seguridad, economía y bienestar, entre otros.

En entrevista exclusiva para EXPRESO, Claudia Sheinbaum habla sobre lo que contempla llevar a cabo para seguir con ventaja en las preferencias electorales de cara a los comicios presidenciales de junio de 2024, de Marcelo Ebrard, de la unidad en Morena y de la forma en la que le corresponderá a Sonora, entre otras cosas.

PREGUNTA: ¿Qué ha hecho en Hermosillo en esta visita?

RESPUESTA: Tuvimos dos eventos. Una reunión interna con Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo para dejar las tareas. El objetivo es hacer comités de defensa de la transformación y de promoción de los logros del Presidente y de lo que va a venir hacia adelante, en cada cuadra, cada colonia y cada lugar de nuestro país, para que nos organicemos, nos movilicemos en este proceso que viene al próximo año. Y el segundo (evento) fue llamado abierto. Estamos haciendo la firma de la unidad para la transformación.

Ahí firman empresarios, empresarias. Firmaron ganaderos, personas de pueblos originarios, trabajadores, trabajadoras, inclusive presidentes municipales de otros partidos políticos que están de acuerdo con la Cuarta Transformación.

P: ¿Cómo leer eso, que alcaldes de otros partidos se hayan sumado?

R: Hay mucha gente que ya no se siente identificada con lo que ellos llaman el Frente, que en realidad es el PRI y el PAN juntos, el conservadurismo; ya no están de acuerdo con el pasado, que es lo que ellos representan, y que quieren ser parte de la Cuarta Transformación. Por supuesto que tienen que seguir los principios de la Cuarta Transformación, no tienen por qué abandonar a sus partidos. Pero hay mucha gente que ya no está de acuerdo allá.

Estamos abriendo la puerta a muchos mexicanos y mexicanas que están de acuerdo con este modelo que está planteando el presidente López Obrador, que estén de acuerdo que beneficiando a quienes menos tienen permite que haya crecimiento económico y desarrollo con bienestar.

P: ¿Cómo conservar la ventaja que, de acuerdo con las encuestas, tiene en este momento a nueve meses de los comicios?

R: No traicionar lo que uno piensa, la gente está con nosotros, el pueblo de México, la gran mayoría está con nosotros porque sabe que este proyecto de transformación no solamente es justo, no solamente representa el humanismo, sino que además da resultados: disminuyó la desigualdad en nuestro país, disminuyó la pobreza y al mismo tiempo se generan nuevos empleos, se genera bienestar, hay inversión extranjera directa y hay bienestar para los mexicanos y mexicanas.

Si regresamos al pasado todo eso se va a echar para atrás y lo que queremos es seguir caminando por ese rumbo, es el camino que debe seguir México, mientras no traicionemos nuestros principios, nuestras causas. Es una mujer honesta que ha luchado desde hace muchos años, científica, que fue jefa de gobierno y difundamos lo que hemos hecho, mientras no traicionemos eso vamos a seguir avanzando.

P: ¿Qué le dejó la contienda interna, cambió su forma de ver al país y la política?

R: Más que la forma de ver la política, es muy distinto conocer el país como ciudadano, como ciudadana, como persona, conocer el país como un proyecto, queriendo representar a la Cuarta Transformación. Uno pone atención en muchas cosas.

México es un país maravilloso, somos una nación como ninguna otra, con enormes paisajes, de enorme riqueza cultural, mexicanas y mexicanos trabajadores en cualquier rincón del país, pero además escuchar lo que hemos avanzado, pero también muchas necesidades que existen en nuestro país. Uno como persona también se enriquece de todo lo que vive en este proceso.

P: ¿Qué tan complicado le ha resultado sumar gente?

R: Nada complicado. Al interior hay mucha unidad de todos los compañeros, hay quien todavía Marcelo, que está en una ruta, aunque ha dicho que no deja Morena, pero de todos los demás compañeros hay mucha unidad y al mismo tiempo, muchos otros, como ocurrió hoy en Sonora, que quieren ser parte de este proceso de transformación del país y que abrimos las puertas.

No necesitan ser militantes de un partido político, lo que pedimos es que estén de acuerdo en que por el bien de todos primero los pobres y que estén de acuerdo en seguir desarrollando a México por el camino del bienestar.

P: ¿En relación con la postura de Marcelo Ebrard?

R: Es una decisión de él, nosotros hemos dicho que están las puertas abiertas, que es una decisión de él. Lo que no se puede es repetir el proceso porque fue un proceso transparente, como nunca había habido una encuesta de este tipo. Hubo vigilancia y realmente creo que el pueblo de México decidió. Yo estuve caminando todo el país, por un lado que siga la transformación y por otro lado que es tiempo de mujeres. Estos dos símbolos juntos, que fue lo que estuvimos caminando por todo el país, hicieron mella y por eso ganamos la encuesta.

P: ¿Qué le preocupa o ve con atención?

R: Más que preocuparme, ocuparme, porque queriendo coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación y caminar hacia adelante hay que ocuparnos. Estamos trabajando con expertos que han vivido el proceso de transformación en lo que es el proyecto de nación para el siguiente sexenio, ahí tiene qué ver el programa económico, el programa de seguridad que es uno de los temas que se ha avanzado pero hay que seguir avanzando más; el programa de energía y el programa de bienestar, seguir avanzando por el camino de la transformación pero tener un programa perfectamente hecho.

Vamos a seguir con los ferrocarriles, a dónde van a ir esos ferrocarriles, vamos a seguir con el programa de puertos, vamos a seguir apoyando el Plan Sonora, todo eso tiene que quedar manifestado en un documento para que estemos preparados para lo que viene.

P: ¿Cómo ve el apoyo que recibe en Sonora y cómo le piensa corresponder?

R: Vamos a seguir apoyando a Sonora como lo ha hecho el presidente López Obrador. El Plan Sonora es uno de los proyectos de mayor visión del Presidente de la República porque representa la explotación de litio para México, no solamente la explotación de un mineral, sino además es el valor agregado que hay alrededor del litio, que son las baterías, no solo para los autos eléctricos, sino para muchos productos.

Al mismo tiempo, que haya desarrollo científico y tecnológico alrededor de la explotación del litio y todo el valor agregado que viene después. Y en los planes de justicia para los pueblos origi- narios, tan olvidados por tantos años y también el Puerto de Guaymas y la carretera a Chihuahua. Es decir, va a seguir habiendo apoyo a Sonora, porque Sonora tiene mucho que aportar, no solo a los sonorenses y a las sonorenses, sino a todo el país.