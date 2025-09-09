Un joven de 21 años fue detenido en Villa Mercedes tras agredir a su pareja durante una discusión. La mujer, de 22 años, sufrió lesiones en el rostro y fractura dental.

La Policía Municipal detuvo a José Miguel “N”, de 21 años de edad, señalado de agredir físicamente a su pareja la noche del lunes en el fraccionamiento Villa Mercedes.

De acuerdo con el informe oficial, el hecho ocurrió a las 23:08 horas, cuando la mujer de 22 años discutió con su esposo tras encontrar mensajes de una expareja en su teléfono celular. Durante la confrontación, el joven la golpeó en el rostro.

La víctima resultó con lesiones en los labios, además de fractura y aflojamiento de piezas dentales, según lo constatado por la autoridad.

Elementos municipales acudieron al llamado en las calles Santa Lidia y Gaspar Luken, donde ubicaron al presunto responsable y procedieron a su detención. Fue puesto a disposición del Ministerio Público para iniciar la investigación correspondiente por el delito de violencia familiar.



