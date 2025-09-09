Protección Civil estatal informó que un anticiclón mantendrá cielos despejados y altas temperaturas en Sonora. El monzón mexicano generará lluvias en el sur y se prevé la llegada de un frente frío al noroeste del estado entre el 12 y 13 de septiembre.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera generará cielos despejados y aumento de temperaturas en gran parte de Sonora durante los próximos días.

Hermosillo : mínima de 27 °C y máxima de 41 °C , con humedad del 70%. Se esperan vientos de hasta 40 km/h y sin probabilidad de lluvia

: mínima de y máxima de , con humedad del 70%. Se esperan de hasta 40 km/h y sin probabilidad de Ciudad Obregón : mínima de 27 °C y máxima de 39 °C , humedad del 80%. Cielos mayormente despejados y 30% de probabilidad de lluvia

: mínima de y máxima de , humedad del 80%. Cielos mayormente despejados y 30% de probabilidad de Nogales : mínima de 19 °C y máxima de 35 °C , humedad del 75%. Probabilidad de lluvia de 20%

: mínima de y máxima de , humedad del 75%. Probabilidad de de 20% San Luis Río Colorado : mínima de 28 °C y máxima de 41 °C , humedad del 30%. Sin lluvias previstas

: mínima de y máxima de , humedad del 30%. Sin previstas Navojoa : mínima de 27 °C y máxima de 39 °C , humedad del 90%. Probabilidad de lluvia de 40%

: mínima de y máxima de , humedad del 90%. Probabilidad de de 40% Agua Prieta : mínima de 20 °C y máxima de 36 °C , humedad del 65%. Posibilidad de lluvia del 10%

: mínima de y máxima de , humedad del 65%. Posibilidad de del 10% Guaymas: mínima de 29 °C y máxima de 36 °C, humedad del 70%. Sin lluvias, con vientos de hasta 50 km/h

Monzón mexicano y frente frío

La dependencia estatal explicó que el monzón mexicano, en interacción con divergencia atmosférica, podría provocar tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas (5 a 25 mm) y rachas de viento superiores a 60 km/h en la zona sur del estado durante las tardes.

Asimismo, se prevé que un frente frío se acerque al noroeste de Sonora entre el 12 y 13 de septiembre, lo que ocasionará vientos moderados y un ligero descenso de temperatura.



