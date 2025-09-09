Anticiclón provoca cielos despejados y calor extremo en Sonora
Protección Civil estatal informó que un anticiclón mantendrá cielos despejados y altas temperaturas en Sonora. El monzón mexicano generará lluvias en el sur y se prevé la llegada de un frente frío al noroeste del estado entre el 12 y 13 de septiembre.
La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que un anticiclón en niveles medios de la atmósfera generará cielos despejados y aumento de temperaturas en gran parte de Sonora durante los próximos días.
- Hermosillo: mínima de 27 °C y máxima de 41 °C, con humedad del 70%. Se esperan vientos de hasta 40 km/h y sin probabilidad de lluvia
- Ciudad Obregón: mínima de 27 °C y máxima de 39 °C, humedad del 80%. Cielos mayormente despejados y 30% de probabilidad de lluvia
- Nogales: mínima de 19 °C y máxima de 35 °C, humedad del 75%. Probabilidad de lluvia de 20%
- San Luis Río Colorado: mínima de 28 °C y máxima de 41 °C, humedad del 30%. Sin lluvias previstas
- Navojoa: mínima de 27 °C y máxima de 39 °C, humedad del 90%. Probabilidad de lluvia de 40%
- Agua Prieta: mínima de 20 °C y máxima de 36 °C, humedad del 65%. Posibilidad de lluvia del 10%
- Guaymas: mínima de 29 °C y máxima de 36 °C, humedad del 70%. Sin lluvias, con vientos de hasta 50 km/h
Monzón mexicano y frente frío
La dependencia estatal explicó que el monzón mexicano, en interacción con divergencia atmosférica, podría provocar tormentas eléctricas con lluvias ligeras a moderadas (5 a 25 mm) y rachas de viento superiores a 60 km/h en la zona sur del estado durante las tardes.
Asimismo, se prevé que un frente frío se acerque al noroeste de Sonora entre el 12 y 13 de septiembre, lo que ocasionará vientos moderados y un ligero descenso de temperatura.