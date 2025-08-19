El gobernador Alfonso Durazo, anunció una inversión de 580 millones de pesos, de los cuales 300 millones son de aportación y distribución federal, y 280 millones son recursos del gobierno de Sonora.

El gobernador de Sonora dio el banderazo de salida oficial del programa ‘Rutas de la Salud’, impulsado por el gobierno de México durante su participación virtual en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En donde anunció una inversión de 580 millones de pesos, y mediante comunicado señaló que 300 millones son de aportación y distribución federal y 280 millones son recursos del gobierno de Sonora.

El jefe del ejecutivo estatal acompañado de Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, titular de la Coordinación Estatal de los Servicios de Salud de IMSS-Bienestar Sonora, y de José Luis Alomía Zegarra, secretario de Salud Pública del estado, dio el banderazo de arranque de las ‘Rutas de la Salud’ en Sonora.

Me da muchísimo gusto ser parte de este día histórico, no exagero al calificarlo así. Iniciamos hoy la distribución de nueve millones de piezas con una inversión de 580 millones de pesos; estas ‘Rutas de la Salud’ nos van a permitir cubrir las 284 instalaciones médicas que tenemos en todo el estado y, lo más importante, nos permitirán llegar al Sonora profundo, a aquellos que nunca les ha tocado nada Alfonso Durazo Montaño

gobernador de Sonora

Mediante un comunicado del gobierno estatal, señalaron que en Sonora, las ‘Rutas de la Salud’ estarán integradas por 15 unidades vehiculares de reparto: tres de 1.5 toneladas, seis de 3.5 toneladas, tres con caja sanitaria y tres con caja refrigerada.

Te puede interesar Gobernador Alfonso Durazo anuncia arranque de 'Rutas de la Salud' en Sonora

Te puede interesar Aprobaron decreto que reforma a la Ley de Salud de Sonora

La Secretaría de Salud e IMSS-Bienestar trabajarán de manera coordinada, lo que permitirá llevar medicamentos y material de curación a todas las unidades de primer nivel (centros de salud y Unidades de Especialidades Médicas –UNEMES–) y hospitalarias. Los vehículos llegarán a las 284 unidades de IMSS-Bienestar, priorizando los 222 centros de primer nivel al menos una vez al mes, así como a las unidades especializadas y hospitalarias distribuidas en las 10 Regiones IMSS-Bienestar.











