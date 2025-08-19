El mandatario estatal, se enlazó a la Mañanera del Pueblo, para anunciar el arranque de las 'Rutas de la Salud' del IMSS-Bienestar, en donde dijo que Sonora distribuirá 9 millones de piezas con una inversión de 580 millones de pesos, para cubrir 284 instalaciones médicas

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, tuvo un enlace en vivo en la Mañanera del Pueblo para anunciar junto con otros gobernantes, el arranque de las 'Rutas de la Salud' del IMSS-Bienestar, en donde dijo que Sonora distribuirá 9 millones de piezas con una inversión de 580 millones de pesos para cubrir 284 instalaciones médicas.

Durante la conferencia de prensa matutina la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y Alejandro Svarch de IMSS Bienestar, anunciaron el arranque de las ‘Rutas de la Salud’ en todo el país con 1, 006 rutas de entrega, 8 mil 61 unidades médicas, 10 mil 497 kits de medicamentos, que se distribuirán a partir de hoy 19 hasta el 23 de agosto.

Varios mandatarios estatales se enlazaron en vivo durante la Mañanera del Pueblo, para anunciar sus respectivas acciones de las ‘Rutas de la Salud’ y el gobernador Alfonso Durazo Montaño, dijo que esto les permitirá llevar el servicio de la salud a los lugares rurales de Sonora.

Me da muchisimo gusto ser parte de este día histórico, no exagero de calificarlo así, iniciamos la distribución de 9 millones de piezas con una inversión de 580 millones de pesos cubrir 284 unidades médicas que tenemos en todo el estado y lo más importante nos permitir llegar al Sonora que no les ha tocado nada y acercarnos al objetivo original de nuestro movimiento la universalización de la salud gratuita Alfonso Durazo Montaño

