Luego de que el domingo realizaran marchas en diferentes ciudades del país para exigir abastecimiento de medicinas para pacientes con cáncer, la presidenta de México dijo que 'Rutas de la Salud' harán las entregas a las clínicas IMSS-Bienestar

Asegura Claudia Sheinbaum que el próximo martes las ‘Rutas de la Salud’ empezarán con la entrega de medicamentos oncológicos para abastecer a clínicas del IMSS-Bienestar de todo el país.

Durante la ‘Mañanera del Pueblo’ Claudia Sheinbaum dijo que la marcha que hicieron ayer domingo 10 de agosto debido a la falta de medicamentos en la Ciudad de México fue encabezada por Margarita Zavala, esposa del ex presidente Felipe Calderón y actualmente diputada por el Partido Acción Nacional (PAN) y que se trata de una estrategia más de la oposición por descalificar a la administración actual.

Sin embargo, indicó que ella solicitó de manera personal que se carguen los medicamentos oncológicos para los pacientes con cáncer a las clínicas del IMSS-Bienestar de todo el país que son 72 o 76 clínicas aproximadamente.

“El martes, damos el banderazo de salida con las ‘Rutas de la Salud’ para garantizar la distribución de los medicamentos ya adquiridos", dijo la presidenta.





Antecedentes





De acuerdo a OnceNoticias el día de ayer, marcharon en las calles de la capital del país, pacientes con cáncer, familiares y ciudadanos para exigir al gobierno “el suministro oportuno de medicamentos contra esta enfermedad” y que dicha movilización se hizo en otras ciudades del país de manera simultánea.