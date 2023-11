Aplicación Fundación Beltrones busca salvar a mujeres del cáncer de mama

Sylvana Beltrones realizó la presentación de una aplicación para Android y iOS, además de un chatbot virtual, en el cual las mujeres pueden informarse acerca de esta enfermedad y sobre todo, estar alerta ante cómo detectar alguna anomalía.

La detección temprana del cáncer de mama y cervicouterino ayuda en gran medida a salvar la vida de miles de mujeres que año con año son diagnosticadas con esta enfermedad en Sonora y en México.

Ante un problema de salud como lo es esta enfermedad, la Fundación Beatriz Beltrones se ha dedicado durante 18 años a apoyar a mujeres con este padecimiento y conforme ha pasado el tiempo, han creado nuevas formas de ayudar a las mujeres para la detección oportuna del cáncer de mama y cervicouterino.

Sylvana Beltrones Sánchez, realizó la presentación durante la tarde del jueves 23 de noviembre de una aplicación para Android y iOS, además de un chatbot virtual, en el cual las mujeres pueden informarse acerca de esta enfermedad y sobre todo, estar alerta ante cómo detectar alguna anomalía que pueda indicar la presencia de este padecimiento.

El objetivo de esta aplicación, es aplicar el uso de la tecnología para apoyar a mujeres y que de manera fácil, puedan encontrar información de manera rápida sobre los factores de riesgo, detección oportuna de la enfermedad, signos y síntomas del cáncer de mama y cervicouterino.

"Es una causa urgente, en Sonora seguimos siendo los primeros lugares en incidencia y en mortalidad (cáncer de mama y cervicouterino) y ante la magnitud de este problema de salud pública, no hay gobierno que le alcance y administración que pueda sola, esto debe de ser una lucha transexenal y no sólo transexenal sino de todos: sociedad y gobierno.

"Debemos entender que si no actuamos juntos no se va a poder, como Senadora me he dedicado a levantar la voz desde la máxima tribuna para defender esa lucha y desde la fundación en nuestros inicios nos dimos a la tarea de revertir estas cifras como, con prevención y con diagnóstico oportuno, porque sabemos que sólo así se puede salvar vidas" , comentó Beltrones Sánchez.

Sylvana Beltrones precisó que a lo largo de 18 años desde la Fundación Beatriz Beltrones han apoyado a 430 mil personas con estudios a través de clínicas móviles y han educado a más de 10 mil a través de talleres y programas de manera gratuita.

Así funciona la aplicación de Fundación Beltrones

La aplicación para Android y iOS permitirá a miles de mujeres en Sonora el poder informarse adecuadamente sobre la detección de cáncer de mama y cervicouterino.

Está aplicación cuenta con 6 apartados, el primero de ellos es un tutorial de autoexploración en los senos, la cual indica que este se debe de realizar con el cuerpo húmedo, en lugares con buena iluminación, que no se realice días previos al periodo y que hay que estar pendientes de alguna protuberancia anormal, así mismo te ofrece una guía de cómo se debe realizarse y la opción de buscar un médico cercano.

También la aplicación cuenta con la opción de poder donar una trenza de cabello natural entre 25 a 30 centímetros para la realización de pelucas oncológicas, además cuenta con la opción de realizar un donativo para apoyar a las mujeres en la lucha contra este padecimiento.

Las opciones que también se pueden encontrar son:

Buscar centros de salud cerca de tu hogar

Fundación en mi colonia

Conocer más acerca de la fundación

Chatbot vía WhatsApp

Asimismo, se realizó el lanzamiento del Chatbot, que es una aplicación de mensajería instantánea por WhatsApp el cual al iniciar una conversación, te da un listado de 7 opciones de las cuales puedes elegir para saber más información del cáncer de mama o cervicouterino, de igual forma, te explica una guía para la autoexploración, opciones de centros de salud, donación de cabello para pelucas oncológicas, entre otras opciones.

Sylvana Beltrones Sánchez aseguró que tanto la aplicación como el Chatbot están diseñados para atender 24/7 durante los 365 días del año a las mujeres que deseen tener información y resolver dudas acerca del cáncer de mama y cervicouterino que ha cobrado la vida de miles de mujeres.

"Puedes ver a la mayoría de las personas que tienen un móvil, entonces por qué nosotros no estar al alcance de ellas las 24 horas, los 7 días de la semana, durante todo el año, que no tengan que esperar a tener una cita en la clínica, que no tengan que esperar a que llegue el taller de autoexploración para atender, que tú puedas tenerlo al alcance de tu mano y eso es lo que les vamos a presentar el día de hoy en una aplicación y en un chat de WhatsApp en donde te va a mediar paso a paso para tu autoexploración" , aseguró.

Se explicó que realizar una autoexploración mamaria se regala un 30 por ciento más de probabilidades de sobrevivir a un cáncer de mama, recordando que Sonora entre los primeros 5 lugares por esta enfermedad de los cuales el 70 por ciento de estas detecciones son diagnosticados en etapas muy avanzadas.

Está aplicación, que ya se encuentra disponible para su descarga, tiene el propósito de ayudar a las mujeres para la detección temprana de estos tipos de cáncer que con más frecuencia se van presentando en mujeres.

La Fundación Beatriz Beltrones desde su consolidación el 24 de diciembre de 2004, ha ayudado a miles de mujeres que han padecido o padecen cáncer de mama y cervicouterino.

Este organismo sin fines de lucro, se ha encargado de apoyar a los habitantes del estado proporcionando información de estos cánceres, sobre todo en mujeres en edad de riesgo de padecerlo.

El relanzamiento de la aplicación de la Fundación Beatriz Beltrones así como el Chatbot tiene un propósito: llegar a todas las mujeres sonorenses a través de la tecnología para que puedan salvar sus vidas a través de la detección a tiempo de estos tipos de cáncer.

"Este paso tecnológico no es sólo un avance digital, significa una evolución en nuestro compromiso de llegar a más lugares, a más mujeres, darles más herramientas y salvar más vidas" , aseguró Sylvana Beltrones.

Durante el evento la responsable de la Fundación Beatriz Beltrones, explicó paso a paso la manera en como utilizar la aplicación y el Chatbot, los cuales cuentan con toda la información necesaria para las mujeres que deseen saber más acerca de estos tipos de cáncer, o bien de aquellas que tengan sospechas sobre este padecimiento puedan tener un espacio seguro y confiable para la detección de esta enfermedad.

Asimismo se realizó una presentación de historias de mujeres sobrevivientes a cáncer de mama y cervicouterino, las cuales a través de Fundación Beatriz Beltrones pudieron detectar sus enfermedades a tiempo y ser parte de las mujeres sobrevivientes a este mal.

Se explicó que lamentablemente en Sonora y México, aún hay muchos tabúes con respecto a la autoexploración como para los estudios de detección de cáncer cervicouterino y de mama, y para la fundación este es uno de los retos: el concientizar a las mujeres que estos estudios pueden salvar vidas, pues un cáncer al ser detectado a tiempo, tiene más posibilidades de ser controlado.

Si desea saber más información del cáncer de mama y cervicouterino, resolver dudas, apoyar y difundir sobre la concientización de esta enfermedad puede descargar la aplicación Fundación Beltrones y acceder al Chatbot de WhatsApp a través del siguiente enlace: Aplicación Fundación Beltrones.