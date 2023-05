Se cumplen 110 años de la primera aparición del Avión Sonora en 1913

El histotiador Joaquín Robles Linares indicó que esto puede explicar la idea que tenían los personajes, que si bien, no eran soldados profesionales, estaban enterados de los avances y lo que podían utilizar para vencer al oponente, que era el Ejército Federal.

Hoy se cumplen 110 años de la aparición del Avión Sonora por los cielos de nuestro Estado en uso militar, el cual fue una aportación de los sonorenses y de las condiciones revolucionarias de la época.

El histotiador Joaquín Robles Linares indicó que esto puede explicar la idea que tenían los personajes, que si bien, no eran soldados profesionales, estaban enterados de los avances y lo que podían utilizar para vencer al oponente, que era el Ejército Federal.

"Hay que recordar que se va Maytorena, llega Ignacio Pesqueira, se desatan las hostilidades y Sonora desconoce al Gobierno Federal y, obviamente una plaza muy importante para el Gobienro Federal de la Época, el Gobierno Huertista era Guaymas", comentó.

Cabe recordar que, Guaymas era un puerto de entrada y salida, además de ser una posición estratégica para tener el pleno dominio del Estado, mismo que ya tenía el general Obregón, pues le habían dado el mando del ejército del Cuerpo de Operaciones del Noroeste Constitucionalista.

A decir del historiador, él tomaría la Ciudad de México, sin embargo, ya había logrado dominar algunas partes del Estado e iniciado las hostilidades y combate contra el Gobierno Federal.

"Hay dos batallas que son las primeras grandes donde Obregón derrota al Gobierno Federal, que son la de Santa Rosa que es en mayo y la otra en Santa María, que se da después", dijo.

Mencionó que, en el caso de Santa Rosa se va avanzando y Obregón hace una estrategia muy inteligente, pues hace que el Gobierno Federal se vaya separando de los lugares de abastecimiento y cuando los tiene lejos Obregón los y los hace pedazos.

Sin embargo, tenía el problema con Guaymas, donde el Gobierno Federal había hecho fuertes, pero con una característica, tenían tres barcos artillados: Guerrero, Tapico y Morelos, los cuales estaban estacionados en la bahía con los que disparaban, manteniendo a raya a Obregón.

Compra de la aeronave

"Además de eso tenían otro equipo con el cual disponían de tropas, armamento, entonces es donde aparece el avión. Para abril van algunos de la gente de Obregón a Los Angeles con la intención de comprar un avión", indicó.

Una vez que tuvieron el avión G.L. Martin Pusher, encontraron un piloto francés de los primeros que habían participado en los vuelos llamado Didier Masson, a quien le ofrecieron un sueldo y compran la aeronave entre 4 mil 500 y 5 mil dólares.

"Era una especie de avioncito de tubitos, con alas muy débiles y con un solo asiento. Estos sonorenses compran el avión y lo mandan a Tucson por paquetería, de ahí a Naco y al piloto le dan una buena paga y por cada bombazo le prometieron un bono, además del mecánico australiano que lo acompañaba, de nombre Thomas Dean", apuntó.

Agregó que, el avión fue armado en Naco, colocando un asiento trasero, para que el acompañante lanzara las bombas, pues este no estaba diseñado con una perspectiva militar y una vez que pudo volar se dirigió a Nogales, llegando a Hermosillo alrededor de las 17:00 o 18:00 horas.

Comienza el ataque

"Imagínate el espectáculo, quedó todo registrado en un periódico en mayo de 1913, fue el primer avión que sobrevolaba el pequeño pueblo que era Hermosillo. Ahí le dan sus indicaciones de carácter militar, en Guaymas lo preparan y entonces empieza el ataque sobre esos cañoneros", señaló.

Los cañoneros no podían dañar al avión, pues su armamento no estaba diseñado para disparar al cielo, por ello, desde el avión comenzaron a bombardear los barcos y a pesar de que no dar contra los barcos, sí amedrentaban y asustaban a los militares federales.

"El bombardeo en Guaymas no quedó registrado como el primer bombardeo aeronaval, eso se lo adjudican a Topolobampo, sin embargo, este fue previo a ese ataque. Fue un acto de mucho arrojo que hicieron los sonorenses, además de seguirlo durante toda la campaña hasta que llegaron a sinaloa", aseveró.

Con el tiempo, el avión sufrió algunos daños en una de sus hélices que debieron reparar e incluo hubo un aterrizaje forzoso y ya para entonces Didier Masson se había retirado y entró el piloto mexicano Gustavo Salinas y al final, la aeronave termina sus días en la Escuela de Aviación de Guadalajara, donde lo usan para entrenar bajo el apodo "La Guajolota" por el ruido que emitía, sin embargo, el uso de los aviones en el ejército fue más recurrente.

Robles Linares dijo que, el general Obregón y el general Calles, una vez que reformaron el ejército le hacen una modificación y ponen énfasis en la Fuerza Aérea en 1924.