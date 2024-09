Descartan ampliación de horario para venta de alcohol durante fiestas patrias

Los establecimientos deberán cumplir el horario señalado en el permiso que tienen para operar.

Sobre una posible ampliación para el horario de venta de bebidas alcohólicas en establecimientos en Sonora por las fiestas patrias, esta fue descartada por la Dirección General de Bebidas Alcohólicas del Estado de Sonora.

El titular de esta dependencia del gobierno, David Arturo Jaime Ayala, indicó que no se contempló una posible extensión de horario para la venta de alcohol para este 15 y 16 de septiembre.

“ No se contempló una extensión de horario, el funcionamiento va a ser igual, no vemos que haya necesidad de ese plan en esta ocasión, igual ha sido la misma situación en todos los años anteriores, en cuanto a esto en ampliar los horarios no lo tenemos contemplado ”, aseguró.

Deberán cumplir horario establecido

Detalló que todos los establecimientos, tanto lugares para venta exclusiva de alcohol como otros sitios en donde también se tiene venta de comida y de bebidas, deberán cumplir el horario señalado en el permiso que tienen para operar.

Jaime Ayala agregó que para hacer cumplir está situación, la inspección de alcoholes estará trabajando para que les establecimientos estén operando en el horario establecido.