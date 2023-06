AMLO responde a manifestación de productores en Cajeme

El presidente de México explicó su postura ante la situación que viven los productores agrícolas al noroeste del país.

Tras varias semanas de manifestaciones en el noroeste del país por los bajos precios del trigo y maíz, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que continúan analizando de qué manera van a apoyar a los productores del país, sin embargo, afirmó que la prioridad será para los pequeños y medianos agricultores.

Durante la mañanera de este viernes, el mandatario explicó que en el pasado se otorgaban subsidios que solamente beneficiaban a los productores grandes y no llegaban a los que realmente tenían necesidades económicas para producir alimentos, por lo que en esta ocasión se van a cuidar los métodos de apoyos.

“ He estado viendo lo que está sucediendo en Sonora y en Sinaloa y digo, sí, muy bien, entonces la estoy pensando cómo ayudar a los productores, claro, sí son dos propósitos, la autosuficiencia energética y la autosuficiencia alimentaria, y el que produce alimentos merece apoyo, pero lo que queremos es que haya justicia, no puede haber trato igual entre desiguales, hay que darle más al que tiene menos, esa es la justicia y eso es lo que estamos haciendo, procurando, pero todos son atendidos, sí se van a abrir mesas y se van a llegar a acuerdos ”, explicó.

Agregó que los más afectados en la actualidad son los pequeños agricultores, pues consideró que los que producen grandes hectáreas sí tienen rentabilidad, aunque bajen los precios en el mercado internacional.

“ Hay una parte que están bien atendidos por el mismo mercado porque siembran grandes extensiones, compran insumos a precios bajos, tienen financiamientos, bajan sus costos de producción y aun cuando en el mercado mundial bajen los precios de los granos ellos ganan, el problema es con los de abajo, pero muchas veces si se generaliza los que se llevan las tajadas más grandes son los de arriba y como tienen agarraderas, influencias, tienen capacidad para pedir audiencia a los secretarios ”, apuntó.

Responden productores del Valle del Yaqui

Tras las declaraciones del mandatario nacional, el presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, Luis Cruz Carrillo, consideró este mensaje como un agravio hacia los productores, pues esta afectación es igual para los pequeños, medianos y grandes productores.