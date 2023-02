Beneficiará a 34 mil yaquis el acueducto

En su visita al Valle del Yaqui, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo: "Que llegue el agua potable a las casas, por eso no hay que descansar".

Durante el cierre de la gira número 24 del presidente Andrés Manuel López Obrador en el estado de Sonora se evaluaron los proyectos del Plan de Justicia Yaqui, donde destacó la construcción del acueducto con un avance del 44%.

Durante el evento de presentación sobre este proyecto, autoridades federales dieron a conocer que la obra tendrá una inversión total de dos mil 263 millones de pesos y permitirá suministrar agua potable a los ocho pueblos yaquis para beneficiar a 34 mil habitantes.

La infraestructura estará compuesta por una obra de toma ubicada en la presa Álvaro Obregón, con una línea de conducción principal de 166 kilómetros y una red de ramales de 75 kilómetros, así como un tanque de regulación y una planta potabilizadora que permitirán entregar 200 litros por segundo, cuyos trabajos de construcción iniciarán este mes.

El subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola, Aarón Mastache Mondragón, comentó que este proyecto quedará finalizado para diciembre de este año y el agua potable deberá llegar hasta los hogares de las comunidades.

“Este es un proyecto muy importante que se está construyendo para abastecer de agua limpia que viene directamente de la presa Álvaro Obregón para venir a sustituir el agua que actualmente se está consumiendo de los diferentes pozos que se tienen en las comunidades yaquis”, expresó.

Agregó que también está en proceso el proyecto de ampliación del Distrito 018, donde se aumentará el riego en más de 40 mil hectáreas para que se alcance el total de superficie en el territorio yaqui con una inversión de siete mil 206 millones de pesos.

“Actualmente el Distrito tiene alrededor de 23 mil hectáreas regables, esta parte que estamos construyendo es la ampliación, se van a incorporar alrededor de 40 mil hectáreas más, es decir, vamos a dar un salto a más de 60 mil hectáreas que se van a poder regar”, indicó.

Regresará en tres meses

El presidente López Obrador comentó que debido a que ya queda poco tiempo para que concluya su gobierno visitará el territorio yaqui cada dos o tres meses para que el proyecto se termine en tiempo y forma.

“Yo ya voy a entregar en un año y ocho meses, es lo que me queda, no quiero dejar nada inconcluso, quiero que terminemos todo. Hay que apurarnos y hay ciertas obras que necesitan tiempo, por ejemplo el acueducto, es agua para los ocho pueblos, que llegue el agua potable a las casas, por eso no hay que descansar, no es tiempo para descansar”, detalló.

A su vez, el gobernador Alfonso Durazo Montaño resaltó que el Plan de Justicia Yaqui quedará en la historia de Sonora, ya que se les está atendiendo en temas de tierra, agua, educación, salud y cultura, lo que ayudará al rescate de niños, jóvenes y adultos de las comunidades indígenas.