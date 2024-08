AMLO inaugura proyectos en Guaymas y confirma visita 30 a Sonora

El presidente de México, acompañado de su sucesora, Claudia Sheinbaum, inauguró siete obras federales de Asipona Guaymas y advirtió que volverá al Estado antes de concluir su mandato el próximo 1 de octubre.

Con una inversión de mil 500 millones de pesos, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, y el secretario de la Marina, almirante José Rafael Ojeda Durán, inauguraron siete importantes obras de la Administración del Sistema Portuario Nacional en Guaymas.

Entre las obras inauguradas destacan:

La carretera Guaymas-Chihuahua, que incluye tres tramos de 47.5 kilómetros, mejorando la conexión entre ambos estados.

La construcción del Muelle 1 de Usos Múltiples.

Un almacén de minerales.

La modernización del circuito ferroviario.

La habilitación del patio de la Marina Turística de Guaymas.

La rehabilitación de la calle Aquiles Serdán.

La rehabilitación de la Plaza de los Tres Presidentes.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, destacó que estas obras fueron posibles gracias al apoyo de la federación.

“A Sonora no le pudo haber ido mejor con el presidente López Obrador. Esta es su visita número 29 y, como en cada una, nos ha dejado algo muy valioso. Siempre he dicho que la última visita fue la mejor, y esta vez no es la excepción. Es una visita histórica porque materializa un sueño de décadas” , expresó Durazo.

Por su parte, el presidente López Obrador agradeció al gobernador por el trabajo realizado en el puerto de Guaymas.

“Guaymas es un lugar histórico, conocido por haber sido hogar de tres presidentes. Como todos los gobernantes, han tenido aciertos y errores, porque, después de todo, somos seres humanos y no somos perfectos” , afirmó el mandatario.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a dar continuidad a las obras no solo en Guaymas, sino en todo Sonora. Adelantó que se donará un terreno en Empalme a la Secretaría de Marina para seguir impulsando el desarrollo del puerto de Guaymas.

“Lo anuncio de una vez: se lo vamos a dar a la Secretaría de Marina para que pueda continuar con el desarrollo del Puerto de Guaymas” , concluyó Sheinbaum.

Te puede interesar Reducen un 50% enfermedades por calor en Sonora: Secretaría de Salud

AMLO tendrá visita número 30 a Sonora

Durante la inauguración de obras en el Puerto de Guaymas, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, anunció que realizará su trigésima visita a Sonora antes de concluir su periodo presidencial.

López Obrador adelantó que esta próxima visita, cuya fecha aún está por definirse, será al pueblo de Vícam, en la Nación Yaqui.

“Mi hermano Alfonso dice que han sido 29 visitas, pero vendré una vez más, no a Guaymas, sino a un lugar cercano que pertenece a Guaymas. Volveré porque necesitamos entregar el distrito de riego y el acueducto a los pueblos yaquis” , señaló el mandatario.

El presidente también indicó que durante esta visita se revisarán los avances del Plan de Justicia Yaqui, un proyecto clave en su administración.

Asimismo, López Obrador confirmó que en esta visita estará acompañado por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.