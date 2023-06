AMLO acusa intereses políticos en manifestaciones de productores

El presidente de México afirmó en su conferencia matutina que las manifestaciones ocurridas durante la última semana, están motivadas por sus adversarios políticos, y que no caerá en chantajes como lo gobiernos anteriores.

Luego de las manifestaciones de productores de trigo y maíz que se han registrado en el sur de Sonora y en otros estados del país, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que estas movilizaciones están siendo alentadas por un partido político, por lo que aseguró que no cederá a “chantajes”.

Durante la tradicional mañanera, el mandatario nacional explicó que estas manifestaciones son encabezadas por productores que en el pasado se beneficiaron con los subsidios que otorgaba el Gobierno Federal.

“Estamos cumpliendo con todos los compromisos, se les está atendiendo como no se hacía antes, sin embargo, este movimiento lo están alentando adversarios nuestros de un partido político y de una organización de productores de élite que eran antes los que se beneficiaban siempre, se quedaban con todos los subsidios que se destinaban al campo, ahora la política es atender primero a los pequeños productores, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios, ellos tienen garantizados sus precios justos” , destacó.

Reiteró que la Federación ha apoyado a más de 2 millones de productores pequeños en el país con una inversión de 8 mil millones de pesos y los subsidios se ampliaron para quienes tienen hasta 20 hectáreas, por lo que continuarán trabajando de esta manera y no cederán a las exigencias de los que tienen tierras de gran tamaño.

“Ellos no tienen llenadera y se quedaron malacostumbrados, entonces piensan como antes, si tomaban una carretera no aguantaban porque ya hemos hablado de que imperaba la corrupción, entonces como todos eran corruptos era puro chantaje, nada más que no se les debe de olvidar que el presupuesto es dinero del pueblo y yo estoy para administrar el dinero del pueblo y no para entregárselo a chantajistas” , apuntó.

Niegan acusaciones de AMLO

En entrevista exclusiva para Expreso 24/7 con Marcelo Beyliss, el presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, Luis Antonio Cruz Carrillo, lamentó la postura de López Obrador, pues dijo que estas manifestaciones no están siendo manejadas por ningún partido político.

“Dentro del movimiento de los productores yo no veo a ningún político, todos somos productores, no niego que hay políticos que son productores, pero aquí no nos mangonea ni nos mueve un partido político, es un movimiento real de agricultores. Son declaraciones muy desagradables para el gremio, es un golpe fuerte el que se viene” , precisó.

Consideró que los datos que tiene el presidente no son los correctos, ya que esta falta de apoyos se reflejará en el futuro con la falta de liquidez y problemas económicos que se van a registrar en la región del Valle del Yaqui.

Cruz Carrillo señaló que los diferentes organismos estarán realizando reuniones en esta semana para determinar si van a regresar las manifestaciones en el sur de Sonora.