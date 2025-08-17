Guadalupe Ortiz, líder del colectivo dijo que al cuerpo del hombre que encontraron ayer le faltaba un brazo por lo que realizaron una búsqueda de sus restos en conjunto con la AMIC este domingo

Madres Buscadoras de Nogales regresan hoy a la colonia Colosio en conjunto con elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), para continuar con la búsqueda de restos y más evidencias del hombre que encontraron ayer durante una búsqueda realizada por dicho colectivo.

La líder del colectivo Madres Buscadoras de Nogales, Guadalupe Ortiz, compartió en exclusiva a e Media que el cuerpo localizado el día sábado 16 de agosto en las inmediaciones de la Colonia Colosio, se encontraba mutilado.

Guadalupe Ortiz detalló que el cuerpo del hombre estaba desmembrado, le faltaba uno de sus brazos. Esta situación llevó al colectivo Madres Buscadoras de Nogales a regresar al lugar de los hechos para tratar de ubicar más restos en conjunto con elementos de la AMIC.

El caso ya lo habían notificado a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, para el procesamiento legal correspondiente. Las autoridades competentes se encargarán de investigar las circunstancias del hallazgo y determinar la identidad de la persona encontrada sin vida.

Te puede interesar Madres Buscadoras de Nogales encontraron a un hombre sin vida y reportaron















