La líder del colectivo, Guadalupe Ortíz dijo a e Media que reportaron el hallazgo a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora y las autoridades realizarán las investigaciones correspondientes. El hombre fue encontrado en colonia Colosio durante búsqueda del colectivo

El colectivo Madres Buscadoras de Nogales localizó ayer sábado 16 de agosto a una persona sin vida en el interior de una casa en estado de abandono en la colonia Colosio y dieron aviso a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE).

La información fue proporcionada por la líder del colectivo Guadalupe Ortiz, quien indicó que encontraron a un hombre que vestía pantalón de mezclilla azul, cinturón negro, camisa verde tipo militar, botas negras, calcetas blancas. La persona presenta bigote, cabello corto canoso y portaba una cadena con un dije en forma de gorra. En el sitio también encontraron una mochila tirada.









El caso fue notificado por el colectivo a la FGJE de Sonora para el procesamiento legal correspondiente, quienes se encargarán de investigar las circunstancias del hallazgo y determinar la identidad de la persona encontrada sin vida.

El colectivo Madres Buscadoras de Nogales seguirá realizando búsquedas en la región para localizar a personas desaparecidas. La notificación inmediata a la Fiscalía es crucial para garantizar el procesamiento legal adecuado del caso Guadalupe Ortiz

líder de Madres Buscadoras Nogales









La líder de Madres Buscadoras Nogales dijo a e Media que la Fiscalía se encargará de llevar a cabo las investigaciones necesarias para esclarecer los hechos relacionados con el hallazgo de la persona sin vida en la colonia Colosio de esta ciudad fronteriza.











