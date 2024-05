Amenazas de atentados en escuelas no son frecuentes en el estado

Luego de que se alertara sobre una falsa amenaza de atentado en el Cbtis 37 de Ciudad Obregón, la Secretaría de Educación y Cultura declaró que es un caso aislado y ese tipo de amenazas no es frecuente en Sonora.

Tras darse a conocer que una o un alumno del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios Número 37 (Cbtis 37), en Ciudad Obregón, amenazó sobre una masacre para el viernes 03 de mayo a estudiantes de esta institución, situación que se dio a conocer a través de redes sociales y resultó ser falsa, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), compartió que no es una situación que se presente comúnmente en las instituciones de Sonora.

Te puede interesar Obregón: Activan protocolos por falsa alarma de atentado en Cbtis 37

Aunque el reporte fue atendido por la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y por las autoridades académicas de Cbtis 37, el subsecretario de Educación Básica, Ricardo Aragón Pérez respondió que esta situación resulta ajena a acontecer diario de las escuelas del estado.

“En el caso de Educación Básica que es por lo que yo doy la cara y por lo que yo respondo, la incidencia esa no aplica con nosotros y este tipo de incidencias resulta también ser un acontecimiento extremadamente ajena, nosotros en lo que llevamos en esta administración realmente no ha sido motivo de que nos quite sueño” , respondió.

Casos en educación básica

Al subsecretario también se le preguntó si estás supuestas amenazas se han presentado en secundarias, primarias y preescolares, ya sea por alumnos o personas ajenas, a lo que contestó que no se ha dado una situación de este tipo.

Por su parte Benjamín González Caballero, coordinador estatal del C5i respondió que no es común que se tenga registro de este tipo de emergencias sobre amenazas por parte de alumnos en las escuelas, pero si indicó que en dado caso de que se llegue a presentar una situación de este tipo, será la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (Fgjes) la que se haría cargo del asunto.