'Alito' está logrando su objetivo, destruir el priismo en Sonora: Robles Pompa

HERMOSILLO, SON.- "Escucho a personas que se quieren ir, otros que ya se nos fue y algunos que se quedan de brazos caídos. 'Alito' Moreno está logrando su objetivo: destruir el priismo en Sonora", lamentó Humberto Robles Pompa, exaspirante a la dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Tras la toma de protesta de la dirigencia del PRI Sonora por parte de la fórmula de Onésimo Aguilera e Iris Sánchez Chiu, el priista Robles Pompa aseguró que algunos de sus compañeros quedaron inconformes, pues no se sienten representados por el equipo que fue impuesto. Así lo comentó en la edición matutina de Expreso 24/7, en entrevista con el conductor y periodista Marcelo Beyliss.

"Somos una Asamblea de 200 Consejeros y (Onésimo Aguilera) tomó protesta ante 30. No existe una dirigencia no existe un liderazgo. No representan para nada al priismo de Sonora, no pueden decir que eso es una democracia", expuso.