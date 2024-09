Presenta Alfonso Durazo su Tercer Informe de Gobierno

El informe se llevó a cabo en el Auditorio Cívico del Estado en Hermosillo.

Como parte de su trabajo en el estado, el gobernador Alfonso Durazo Montaño presentó el Tercer Informe de Gobierno ante la población, en donde informó sobre la labor que ha realizado desde el inicio de su gobierno hasta la actualidad, destacando aquellos trabajos enfocados a la Salud, Seguridad, Educación, Desarrollo Social, el Plan Sonora de Energías Sostenibles, entre otros.

Primeramente el mandatario estatal realizó la entrega del Tercer Informe ante el presidente del Congreso de Sonora, Omar del Valle Colosio y de la coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Ernestina Castro Valenzuela, para posteriormente dirigirse al Auditorio Cívico del Estado.

Durante la presentación del Tercer Informe, Durazo Montaño hizo hincapié en la inversión que se ha realizado en educación, economía, salud y programas sociales, pues informó que para su Gobierno es prioridad ayudar al pueblo.

Educación

En su administración, Durazo Montaño resaltó que se ha generado una gran inversión de poco más de 15 mil 300 millones de pesos en infraestructura, además de la entrega de becas del programa 'Sonora de Oportunidades'.

“ La transformación de Sonora solo podrá darse desde las aulas, sí queremos un cambio pero obviamente la educación cuesta, sin embargo es más costoso no educar a nuestra niñez, no hay nada más triste que un niño, un joven que deja el aula por limitaciones económicas. Hemos invertido en materia educativa 15 mil millones de pesos durante estos tres años, esta cifra no incluye nómina ni gasto corriente y equivale a lo invertido en los primeros 5 años de la administración anterior ”, aseguró.

Inversión económica

El gobernador Alfonso Durazo destacó que hasta el momento Sonora ha recuperado su liderazgo económico, pues según lo informó, la economía en el estado crece a tasas históricas.

“ Nuestra economía crece a tasas históricas con un ritmo superior al del resto de los estados de la frontera norte, crecimos entre el 3.6 y 4.9 por ciento respectivamente; el año pasado tuvimos una inversión extranjera directa superior a los 2 mil 750 millones de dólares, el mayor monto registrado en un año en la historia de la entidad y el más alto de la frontera y el segundo del país ”, señaló.

Asimismo, aseguró que se ha logrado la instalación de empresas extranjeras provenientes de Japón, Corea del Sur, China, Estados Unidos, entre otros países.

Salud

Alfonso Durazo Montaño señaló que uno de los principales problemas que se encontró al tomar el gobierno fue el Sistema de Salud Pública, pues no sólo había fallas en el sistema de infraestructura, sino también en las atenciones médicas y entrega de medicamentos.

Señaló que poco a poco y con ayuda del Gobierno Federal, se ha podido transformar el Sistema de Salud para brindar una mejor atención médica a la población.

Indicó que desde el inicio de su gobierno hasta el momento se ha realizado una inversión de 40 mil millones de pesos por parte de la federación que se ha invertido en mejorar las instalaciones de salud, proveer de medicamentos e insumos médicos, así como contratación de más personal para la salud pública en la entidad.

Seguridad

Uno de los puntos más importantes en el Tercer Informe fue el de compartir a la población los avances que se tienen en materia de seguridad en Sonora, destacando la colaboración de la Sedena, Semar, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía de Sonora y la Fiscalía General de la República.

Durazo resaltó que, cuando se recibió el gobierno, se tenía en promedio 163 delitos de alto impacto por mes, cifra que se logró disminuir gracias a las estrategias implementadas desde la Mesa Estatal de Seguridad Pública.

Destacó que se ha logrado reducir hasta un 29.3 por ciento en delitos de alto impacto y se ha tenido una disminución de inseguridad en Hermosillo, Nogales y Cajeme en un 23.7 por ciento, 5.8 por ciento y un 11.3 por ciento respectivamente.

Plan Sonora de Energías Sostenibles

Un parteaguas para el estado según lo indicó el mandatario, es el Plan Sonora de Energías Sostenibles, el cual calificó como la aportación de toda la riqueza del desierto de la entidad para combatir el cambio climático.

Resaltó que la planta fotovoltaica de Puerto Peñasco es la más grande de Latinoamérica con 2 mil hectáreas de paneles solares, indicó también sobre la construcción de la planta de licuefacción 'Sahuaro Energía', en Puerto Libertad, Sonora y la modernización del Puerto de Guaymas.

Plan Hídrico

Uno de los puntos más destacados del informe, fue sobre la importancia que tiene el agua en Sonora, por ello destacó que el Plan Hídrico es un medio para ayudar a la población para atender la demanda de agua en la entidad.

Este plan, según indicó Durazo Montaño, está proyectado para 30 años en donde se construirán acueductos, presas y demás sistemas para proveer de agua a la población.

“ Es un proyecto con visión de largo plazo que garantizará el suministro de agua para los próximos 30 años, implica una inversión de 47 mil 320 millones de pesos en el mediano y largo plazo, no quiero que mañana me vayan a decir usted anunció el Plan Hídrico y todavía no vemos absolutamente nada, es un proyecto de aquí a 30 años, pero a mí me corresponde construir la infraestructura que garantiza a mi sucesor que no tendrá problema de abasto de agua ", indicó.

Asimismo, resaltó la construcción de los acueductos para garantizar el agua a Álamos, la Nación Yaqui y la Nación Comcáac, así como la construcción de tres presas Sinoquipe, Puerta del Sol y Las Chivas que abastecerán de agua a Hermosillo hasta 50 años.