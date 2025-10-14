El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, recorrió zonas afectadas por las lluvias en Guaymas y Empalme para evaluar los daños.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño recorrió las comunidades de Las Guásimas y Estación Oroz, en los municipios de Guaymas y Empalme, para supervisar los daños ocasionados por las recientes lluvias. Durante su visita, anunció la puesta en marcha de un plan de desarrollo social integral que beneficiará a las familias afectadas por los fenómenos meteorológicos Priscila y Raymond.

Tras realizar un recorrido aéreo por las zonas impactadas, el mandatario estatal arribó a la base aeronaval al norte del puerto, donde expresó su solidaridad con las familias afectadas no solo en Sonora, sino también en los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla.

Durazo Montaño informó que se impulsarán proyectos de infraestructura preventiva, como la modificación del puente Douglas y las vías del ferrocarril, con el fin de mejorar el flujo natural del agua y evitar inundaciones en colonias cercanas durante las temporadas de lluvia y mareas altas.

Además, el mandatario mencionó que, en el poblado de Las Guásimas, sobre la carretera México 15, se instalarán gaviones de contención para impedir que el agua pluvial llegue a la vialidad, brindando mayor seguridad a residentes y automovilistas que transitan por la zona.

El gobernador anunció también la construcción de viviendas dignas para las familias de Estación Oroz que resultaron damnificadas, así como su incorporación al programa estatal de Bienestar, que contempla un apoyo mensual de 2 mil 500 pesos para fortalecer la economía familiar.

Durazo reconoció la coordinación entre los tres niveles de gobierno y destacó el apoyo de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Seguridad Pública por su pronta respuesta ante la emergencia.