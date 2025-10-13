El secretario de Bienestar en Sonora, Fernando Rojo de la Vega, informó que personal de la dependencia realiza un censo de damnificados.

Tras las intensas lluvias registradas durante el fin de semana, el Secretario de Bienestar de Sonora, Fernando Rojo de la Vega, informó sobre el recorrido y censo que su personal realiza en las zonas afectadas de Guaymas y Empalme. El objetivo es identificar a las personas damnificadas y garantizar la entrega de apoyos inmediatos y programas de fortalecimiento económico y vivienda.

Prioridad en Guaymas y Empalme

Durante una entrevista, Rojo de la Vega destacó que se han recibido 157 reportes de afectaciones.

“Los compañeros de la Secretaría de Bienestar ya están en la localidad de Oros, haciendo los censos. Como bien lo mencionó el gobernador, se destinará un presupuesto dentro del programa de fortalecimiento económico para atender a la totalidad de los habitantes de esta localidad” , señaló.

El secretario agregó que también se revisan afectaciones menores en Nogales y Cajeme, aunque los principales impactos se concentran en los alrededores de Guaymas, los cuales tendrán atención prioritaria.

Apoyos inmediatos y próximos pasos

Fernando Rojo de la Vega detalló el calendario para la entrega de recursos y apoyos:

Miércoles : Inicio de entrega de paquetes alimenticios, láminas y apoyos de construcción mediante censo casa por casa.

: Inicio de entrega de paquetes alimenticios, láminas y apoyos de construcción mediante censo casa por casa. Entre 7 y 10 días: Distribución de apoyos económicos a través del programa de fortalecimiento económico, una vez que se completen los censos y se cumplan las reglas de operación.

“El censo es fundamental para determinar el número exacto de personas afectadas y sus necesidades específicas” , explicó.

Además, se evaluará la posibilidad de integrar a los habitantes a programas de vivienda estatal o del programa de viviendas por el bienestar.

El secretario destacó que los trabajos de censos se realizan con el apoyo del subsecretario Pablo García y la directora de Desarrollo Regional, Alejandra Gastelum. Asimismo, reconoció la colaboración de los gobiernos municipales, como el de Empalme, donde se está registrando a los damnificados para agilizar la entrega de apoyos.