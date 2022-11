Avanzan concesiones a taxistas en el estado

El gobernador de Sonora aseguró que el Estado lleva a cabo acciones para regularizar el proceso de concesiones, o arreglar cualquier situación en favor de los choferes de taxis que brindan el servicio al público en general.

Se están regularizando las concesiones de taxis en el estado, en beneficio de quienes operan los vehículos, y así evitar a los “acaparadores de concesiones”, indicó Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal aseguró que el Gobierno del Estado lleva a cabo acciones para regularizar el proceso de concesiones, o arreglar cualquier situación en favor de los choferes de taxis que brindan el servicio al público en general.

“Una parte que no se nos olvida es el extraordinario servicio público que prestan los taxis, ahí estamos regularizando la concesión a favor de aquellos que trabajan el vehículo, es decir, no tenemos ningún interés en proteger a acaparadores de concesiones que las consiguieron mediante influencia política y que luego rentan las placas a un tercero, no, quien rente placas le vamos a reconocer el derecho de solicitar una concesión y sin mucho papeleo de por medio se las vamos a otorgar”, aseveró.

Reitera llamado a unirse al Transporte Urbano

Sobre la problemática de la precaria situación del transporte público en la entidad, el Gobernador de Sonora reiteró la invitación a cualquier persona que cuente con una unidad, a que se unan al servicio ya sea de forma temporal o que se le pueda dar una concesión.

“Hemos abierto la convocatoria a todas o todos aquellos que cuenten con un camión, que lo puedan operar, de tal manera que lo incorporen en algunas de las rutas, si tienen interés podrían quedarse como concesionarios, si no es su interés que nos apoyen para salir del paso, garantizando obviamente un ingreso razonable por la prestación del servicio, ya sea por la recuperación de la tarifa o por el pago de una renta, la convocatoria la hice en Navojoa, en Obregón y vale para todo el estado”, enfatizó.

Actualmente se cuenta con recurso para la adquisición de nuevas unidades, sin embargo, no hay disponibles en el mercado, explicó Durazo Montaño, quien agregó para el caso de Agua Prieta se busca conseguir unidades no tan grandes para que brinden el servicio, ya que con este tipo de camiones se puede resolver parte de la problemática.

“Estamos buscando en el mercado camiones o vehículos de menores dimensiones, pero con capacidad para transportar pasajeros, de tal manera que en ciudades como Agua Prieta que no necesariamente necesitan un camión, puedan recibir un servicio adecuado de transporte público en vehículos de menores dimensiones”, dijo.