El gobernador Alfonso Durazo Montaño lidera la entrega de apoyos económicos a pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo, demostrando su compromiso con el servicio público.

Con un mensaje de respaldo a quienes dedicaron su vida al servicio público, el gobernador Alfonso Durazo Montaño encabezó la entrega de apoyos del programa 'Complemento Alimentario a tu Pensión', dirigido a trabajadores pensionados del Ayuntamiento de Hermosillo que enfrentaron dificultades para acceder a sus prestaciones económicas.

El mandatario destacó el compromiso del Gobierno del Estado con las necesidades de la ciudadanía y los apoyos sociales, reiterando que, aunque algunas problemáticas no correspondan directamente al ámbito estatal, se actuará con responsabilidad para dar soluciones efectivas.

"La Cuarta Transformación es el compromiso social y, aunque no fuera responsabilidad administrativa del Gobierno del Estado su tema, lo que no podemos eludir es el compromiso y el apoyo con alguien que lo necesita. Me da muchísimo gusto que hayamos tenido capacidad de respuesta desde el Gobierno del Estado" , declaró.

El apoyo económico será de 14 mil 670 pesos por persona y se entregará a más de 600 beneficiarios.

Por su parte, el secretario de Bienestar, Fernando Rojo de la Vega, expresó que este apoyo no solo representa un respaldo económico, sino también un acto de justicia y dignificación para quienes dedicaron años de su vida al servicio público.

"A través de este convenio se reconoce la lucha que cada una y uno de ustedes conoce mucho mejor que cualquier otra persona, y la voluntad del Gobernador nace en el reconocimiento de un esfuerzo de toda una vida de trabajo y de entrega a sus familias y a la sociedad" , mencionó.