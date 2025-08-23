En septiembre, algunos jubilados del IMSS y del ISSSTE recibirán un ingreso adicional, ya que además de su pensión mensual podrán cobrar también el apoyo de la Pensión Bienestar. Te contamos a quiénes aplica y de cuánto será el depósito.

Septiembre traerá buenas noticias para un sector de los jubilados en México, pues ciertos beneficiarios del IMSS y el ISSSTE recibirán pago doble, al sumar la pensión mensual de sus institutos con el depósito de la Pensión Bienestar.

El beneficio aplica para aquellos pensionados que, además de recibir su pensión por parte del IMSS o del ISSSTE, también estén inscritos en la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que otorga el Gobierno de México.

De esta forma, en septiembre obtendrán tanto su pago habitual como los 6,200 pesos bimestrales de la Pensión Bienestar, lo que representa un ingreso adicional en su presupuesto.

Fechas de pago en septiembre

Pensión IMSS: el depósito se realizará el lunes 1 de septiembre de 2025, disponible para retiro en ventanillas y cajeros automáticos.

Pensión ISSSTE: será entregada por adelantado el viernes 29 de agosto de 2025, correspondiente al mes de septiembre.

Pensión Bienestar: $6,200 pesos bimestrales.

Pensión IMSS/ISSSTE: el monto varía según los años de cotización, régimen aplicable y salario promedio del trabajador al jubilarse.