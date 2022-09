Aprueban gestión de Alfonso Durazo

Gobernador obtiene un 6.8 de calificación en percepción de calidad de su trabajo: encuesta

A un año de llegar a la gubernatura de Sonora, Alfonso Durazo Montaño recibió una calificación aprobatoria de 6.8 en percepción de calidad de su trabajo, reveló la casa encuestadora Infinitum.

En un estudio estatal, levantado entre el 5 y el 7 de julio pasado, se recabó la opinión de dos mil ciudadanos sonorenses, de 18 años y más, en 16 municipios de la entidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió 7.4 de calificación, 6.16 los alcaldes, 5.08 los diputados locales y 5.12 los diputados federales.

Respecto a la aprobación de su trayectoria, Durazo Montaño recibió un 52% de aprobación (25.07% aprueba todo y 26.93% aprueba algo), contra 28.16% que no aprueba ni desaprueba y 7.30% que reprueba algo y 12.54% que reprueba todo.

En cuanto a la percepción de sus principales cualidades 64.20% consideró que tiene capacidad para mejorar la seguridad en el estado, frente a 32.2% que opina lo contrario y 3.6% que no sabe o no contestó. De manera similar, 65.1% opinó que está bien preparado para gobernar, frente 29.3% que opina que no lo está y 5.6% no sabe o no contestó.

MEJORES ACCIONES

Entre las mejores acciones que ha emprendido el Gobernador, los encuestados refirieron el apoyo que ha dado a la tercera edad (11.76%), inversión al puerto Guaymas (9.18%), programa de becas escolares (8.67%), promoción de la activación económica (6.6%), apoyar a la gente (6.09%), trabajar cercano a la gente (6.09%), carreteras nuevas (5.47%), generación de empleos (4.95%), entre otras.

Respecto al progreso del Estado, el 54% de los ciudadanos dijo que aún es muy pronto para ver resultados del nuevo gobierno; mientras que 45% comentó que el tiempo transcurrido es más que suficiente.

La inseguridad es el principal factor negativo que aqueja a nuestro estado, según los ciudadanos, con 57.53% de las opiniones, seguido por 19.78% de la corrupción y 9.14% de la economía, entre otros.

En comparación, el principal factor positivo que tiene nuestro estado, de acuerdo con quienes respondieron, son sus oportunidades laborales (22%), la producción ganadera (21%), educación (17%) y economía (15%), entre otros.

La encuesta telefónica tiene un margen de error del +/- 2.89%, con un nivel de confianza de 95%.