Alertan a sonorenses por extorsiones en aplicaciones financieras

CIUDAD OBREGÓN, SON.- El director de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, Luis José Manuel Montaño Sánchez, realizó un llamado a la población sonorense para no caer en extorsiones de aplicaciones financieras.

Durante su visita en el Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), donde se impartió una platica sobre delitos cibernéticos para los estudiantes, el funcionario estatal mencionó que las principales denuncias son de temas financieros.

Tan solo en el 2022, dijo, se tienen registrados 346 casos de extorsión cibernética, de los cuales 313 de ellas son de personas que solicitaron dinero prestado o realizaron alguna compra a través alguna aplicación.

Montaño Sanchez recomendó descargar aplicaciones de sitios oficiales y analizar los permisos que se otorgan a las mismas, o bien, procurar que sea de algún vendedor local, no se den anticipos y se reciban productos en lugares públicos.

Los municipios con mayor afectación son Hermosillo, Cajeme, Nogales, Guaymas y Navojoa, por lo que hizo un llamado para que quienes sean víctimas de este tipo de delitos se comuniquen con la Unidad Cibernética de Secretaria de Seguridad Publica al 8007724237, o al correo electrónico ciberssp@sonora.gob.mx.

También recomendó a la población descargar la aplicación Antiextorsión Sonora, con el fin de que se puedan detectar los números que se dedican a cometer este tipo de delitos.

Irania Meneces es una cajemense de 42 años de edad, que en semanas anteriores recibió la recomendación de una aplicación que prestaba dinero, por lo que al tener una necesidad económica solicitó un préstamo de mil 800 pesos, con la condición de que pagaría 3 mil 500 pesos en cinco días.

Al no contar con el dinero en la fecha establecida, la aplicación comenzó a generar grandes intereses, por lo que le fue imposible pagar el adeudo.

Posteriormente, personas no identificadas le hablaron por teléfono para exigirle el pago y hacerle amenazas de muerte.

“Cuando yo descargué la aplicación autoricé permisos, les di datos personales, y cuando no les pagué en la fecha solicitada me hackearon el celular, tomaron mis contactos y empezaron a hablarle a mis amigos y familiares para decirles que les debía dinero; ellos estaban filtrando información personal y me decían que si no les pagaba me iban a publicar en redes sociales como una persona mala paga, después todo subió de tono y dijeron que me iban a matar”, expresó la víctima.