Protección Civil de Empalme monitorea el aumento del nivel del mar de hasta 1.7 metros en el sector Bella Vista, derivado de lluvias pronosticadas y escurrimientos del río Matape.

Ante las lluvias pronosticadas para el fin de semana, autoridades de Empalme mantienen el monitoreo del nivel del mar, anticipando un aumento de hasta 1.7 metros en el sector Bella Vista durante las próximas horas.

El coordinador de Protección Civil municipal, Martín Moreno Egurrola, explicó que el ingreso de agua se prevé por la zona de manglares sobre la calle Independencia, desplazándose hacia Nayarit y Puebla en la colonia Bella Vista. Este incremento será mayor durante la mañana del sábado, ocasionado por las precipitaciones y los escurrimientos del río Matape, que transportan agua desde la sierra del estado.

Medidas preventivas

Como parte de la vigilancia, se inspeccionaron arroyos y bordos de la ciudad, incluyendo el Borso Fusible de Ortiz, extensión del río Matape, los arroyos Cuates y el Bordo número dos en la colonia 29 de septiembre.

Te puede interesar Sonora entra en Alerta Azul por el ciclón tropical 'Raymond'

Recomendaciones a la población

Autoridades exhortan a conductores y residentes a evitar circular por la zona de Bella Vista y mantener la calma, ya que el aumento de la marea se considera dentro de los niveles esperados. Las autoridades continuarán con el monitoreo constante y alertas preventivas hasta que la situación se estabilice.