La Coordinación Estatal de Protección Civil informa sobre la activación de la Alerta Azul en Sonora ante la llegada del ciclón tropical Raymond y pronóstico de lluvias intensas.

El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informó la activación de la Alerta Azul en municipios del sur y centro del estado ante la proximidad del ciclón tropical 'Raymond', que se prevé deje lluvias intensas durante el fin de semana.

La medida, emitida esta noche por la Coordinación Nacional de Protección Civil, busca mantener a la población informada y preparada ante el pronóstico de precipitaciones de hasta 250 milímetros entre sábado y domingo, así como rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en zonas costeras.

Te puede interesar Estos son los cinco colores de alerta por ciclones en México

Los municipios en alerta azul son:

Álamos

Bácum

Cajeme

Empalme

Etchojoa

Guaymas

Hermosillo

Huatabampo

Navojoa

Pitiquito

Quiriego

Rosario

Benito Juárez

San Ignacio Río Muerto

Información proporcionada por la CEPC.

De acuerdo con el más reciente informe meteorológico, los nublados se intensificarán desde la madrugada del sábado, y las lluvias más fuertes se concentrarán entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, principalmente en la región del río Sonora, la costa de Guaymas y Empalme, y el sur del estado.

Las autoridades mantienen un operativo con más de 6 mil 200 elementos de cuerpos de emergencia, seguridad y rescate, además del despliegue de personal de Protección Civil en zonas costeras y de alto riesgo.

El Gobierno de Sonora recomendó a la población mantenerse informada por fuentes oficiales, resguardarse durante las tormentas, evitar cruzar arroyos y no ingresar al mar ante la presencia de oleaje elevado de hasta cinco metros.