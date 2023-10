Alerta Cofepris por falsificación de vacuna contra hepatitis

Cofepris informó sobre el riesgo ante la falsificación de la vacuna mencionada comercializada con el nombre Provibac-B.

La Comisión Federal a la Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó al personal de salud y a la población en general por la falsificación de la vacuna antihepatitis B recombinante, misma que se encuentra dentro del Cuadro Básico de Medicamentos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson).

Fue a través de una alerta sanitaria, emitida el 25 de agosto, que Cofepris informó sobre el riesgo ante la falsificación de la vacuna mencionada comercializada con el nombre Provibac-B, cuyo registro sanitario pertenece a la empresa Probiomed S.A de C.V.

En particular, el lote comprometido es el identificado con el número 252611014-1 en la caja y 2566220/410-2 en la etiqueta del frasco; este último número no está reconocido por la empresa y se presenta en una presentación de 20 ml, misma que no está autorizada. Aunado a ello, en la etiqueta del frasco del producto falsificado se lee NOV 23 como fecha de caducidad, pero en la caja dice OCT 23.

Ante estos elementos, Cofepris concluyó que representa un riesgo para la salud y emitió 4 recomendaciones para reducirlo:

Verificar que los números de lote y caducidad coincidan en los dos empaques Contactar a Probiomed S.A de C.V. en caso de dudas sobre la identidad del producto Evitar adquirir el producto con las características señaladas previamente Reportar al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx en caso de haberlo consumido.

Por último, cabe destacar que la mencionada vacuna está clasificada como de patente en el Cuadro Básico de Medicamentos de Isssteson y puede ser preescrita por los médicos de medicina preventiva de dicha institución.