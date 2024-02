Alcalde de Cajeme pedirá licencia para dejar cargo días antes de campañas

Lamarque Cano confirmó que es el único precandidato actualmente para contender de nueva cuenta a la Presidencia Municipal de Cajeme.

Al menos tres días antes de que den inicio las campañas en el estado para la jornada electoral del 02 de junio, el presidente de Cajeme, Javier Lamarque Cano, informó que pedirá licencia para iniciar su proceso de reelección.

Destacó que esta decisión de tomar licencia días antes del tiempo de campañas es para evitar 'grillas' políticas y señalamientos de cualquier tipo por otros adversarios.

Debido al proceso de intercampaña, el Alcalde no puede revelar detalles, sin embargo confirmó que es el único precandidato actualmente para contender de nueva cuenta a la Presidencia Municipal de Cajeme.

" No puedo hacer declaraciones en sentido de promover mi candidatura, no me lo permite el INE y el IRE, pero ya llegado el momento de la campaña pues ya podemos salir a la calle y presentar nuestros planteamientos y nuestras propuestas ", aseguró.

Cabe destacar que en pasados días el Consejo Nacional de Elecciones y de Encuestas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) público la lista de candidatos para contender en diversos municipios las alcaldías, siendo Javier Lamarque Cano el elegido para ser de nuevo el presidente municipal de Cajeme.