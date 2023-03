Agricultores de Sonora advierten pérdidas por $3 mil millones

Productores del sur del Estado piden apoyo a Federación para armar un plan emergente de rescate del campo.

Pérdidas superiores a los 3 mil millones de pesos esperan los productores del sur de Sonora al final de este ciclo agrícola por los bajos precios del trigo y maíz que se cotizan en los mercados internacionales, por lo que piden el apoyo urgente de las autoridades federales.

Durante una reunión que sostuvieron productores del Valle del Yaqui, el presidente del Distrito de Riego, Luis Antonio Cruz Carrillo, comentó que esta situación ha resultado preocupante, ya que la tonelada de trigo debería venderse mínimo a 8 mil pesos, mientras que la de maíz a 7 mil pesos, sin embargo, los precios actuales están más bajos por el valor del dólar.

Mencionó que han tenido reuniones con autoridades estatales y federales, quienes reconocen que se avecina un problema económico para los productores, pero hasta el momento no han aplicado un plan de apoyo para que se ofrezcan precios emergentes en los granos.

“ Estamos muy preocupados por la situación que estamos viviendo a un mes de iniciar las trillas en los valles del Yaqui y Mayo, vemos un impacto sumamente fuerte de no darse un precio emergente para el trigo y maíz, es un tema que hemos platicado en múltiples reuniones con autoridades, pero sentimos que no avanzamos al ritmo que debemos avanzar, la gente cada vez está más desesperada ”, expresó.

Cruz Carrillo precisó que, de seguir así, los productores de la región caerán en carteras vencidas y generarán un mal historial con los bancos que les prestaron dinero para el inicio del ciclo agrícola, ya que será imposible poder tener una utilidad y pagar los adeudos que generaron para la producción de los alimentos.

“ Vemos un tema muy delicado con el tema de recursos porque muchos emigramos a Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), imagínense que el primer año que entramos no logramos pagar, el próximo ciclo no nos van a querer prestar ”, destacó.

El presidente de la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora (Aoass), Álvaro Bours Cabrera, señaló que esta situación pone en riesgo al sector agrícola, ya que el impacto económico será para miles de familias que viven de esta actividad.