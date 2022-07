Ganaderos desaprovechan donativo de alimento por parte del Estado

El presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui (AGLVY) explicó que las 10 toneladas de alimento para ganado no ha sido reclamado por más de mil ganaderos que pueden beneficiarse del donativo del Gobierno del Estado.

Un total de 10 toneladas de alimento están disponibles para los pequeños ganaderos en el Valle del Yaqui, con el fin de que puedan hacerle frente a la sequía que actualmente se vive.

El presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui (AGLVY), Julio Aldama Solís, comentó que estos suplementos fueron donados por el gobierno del estado, pero sólo han acudido 170 ganaderos por el apoyo, de mil 800 que están registrados en esta organización.

Por lo anterior, hizo un llamado a los vaqueros de hasta 35 vientres para que acudan a la asociación y aprovechen este suplemento, pues en caso de no utilizarse podría perder su valor nutricional a causa de la fuerte humedad.

“Estos apoyos son muestra de la buena intención del Gobierno del Estado y que una parte de los pequeños ganaderos no estén aprovechando, es ilógico, pues todo el tiempo le echamos a las autoridades porque no ayudan y ahora con la muestra que trae de apoyar y no vengan por el alimento, pues no se me hace congruente”, expresó.

Debido a la poca respuesta, la AGLVY solicitó autorización para que estos apoyos puedan entregarse a ganaderos de hasta 50 vientres y el alimento se aproveche de la mejor manera.

La petición de subir el rango se hizo esta semana, con el fin de que se pueda autorizar en los próximos días para ampliar el número de beneficiados.