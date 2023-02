Aeropuerto de Obregón, sin proyecto ejecutivo para ampliar pista

El presidente municipal comentó que hasta el momento no se tiene algo definido en este proyecto para el Aeropuerto.

Aunque es un compromiso del Gobierno Federal, aún no se tiene el proyecto ejecutivo actualizado de la ampliación de la pista del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón, aseguró el alcalde Javier Lamarque Cano.

El presidente municipal comentó que hasta el momento no se tiene algo definido en este proyecto para el Aeropuerto, pero tiene la confianza de que el gobernador Alfonso Durazo Montaño realizará las gestiones ante la federación para que pueda llevarse a cabo este año o el próximo.

“No hay nada, no hay contrato, no hay empresa, está el proyecto en el sentido de que está la voluntad del gobernador, está la disposición del Presidente de la República de apoyarnos, por supuesto la nuestra, se va a hacer esa obra, es un compromiso, no sé si este año o el que sigue, pero de que se hace se hace” , expresó.

Comentó que hace años se hizo un proyecto ejecutivo, pero apenas será analizado para ver si tiene que ser actualizado y posteriormente se definan los recursos correspondientes por parte del Estado o Federación.

Este proyecto surgió a raíz de que se anunció la llegada de la empresa SkyBridge, la cual estará ubicada a un costado del Aeropuerto Internacional de Ciudad Obregón y requiere la ampliación de la pista para que se cuente con un centro de transportación de carga.

“El compromiso si existe, se va a hacer, yo confío en el gobernador, Cajeme va a tener un aeropuerto ampliado, va a recibir camiones de carga, se va a convertir en el principal aeropuerto con transportación de carga en todo el noroeste del país, vamos a recuperar los vuelos para que no nos pase que nos quitan un evento porque no hay vuelos, eso no debe de pasar” , precisó.

Anteriormente, autoridades confirmaron que la pista de aterrizaje del Aeropuerto es de 2 mil 300 metros y se requiere, en una primera etapa y con una inversión de 500 millones de pesos, extenderla 500 metros más, es decir a 2 mil 800 metros.

Mientras que en una segunda etapa se busca que llegue a 3 mil 950 metros con una inversión de mil 200 millones de pesos, con la finalidad de que se puedan recibir aeronaves de grandes proporciones.