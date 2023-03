No era una fase: inició vendiendo camisas de bandas y ahora es su negocio

El comerciante de Guaymas inició su negocio hace 24 años vendiendo camisas de bandas y joyería que él mismo elaboraba con metales, piedras y piel, hoy su tienda ambulante es muy buscada en el puerto.

Adrián Manríquez era un adolescente cuando empezó a vender camisetas rockeras y joyería que el mismo elabora con metales, piedras y otras con piel; hoy tiene 24 años con un puesto que instala en una banqueta del centro de Guaymas.

Hasta este día, su tienda ambulante es el único lugar en Guaymas donde se pueden encontrar ese tipo de accesorios, que tienen una clientela fija, sobre todo las camisetas, pero antes de poner ese puesto en la avenida Serdán viajó por distintas partes del país para comprar materiales y aprender técnicas.

“Gente más grande me enseñó a hacer filigrana, que es manipular metales y darles forma hasta lograr el trabajo que se desee, yo hago el corte de la piedra, grabado, engarce, eso aprendí más o menos en 1998 y después del 2000 empecé a comprar mi propia herramienta, ahí si viajé desde Tijuana hasta Puebla, conocí a mucha gente, mi principal intención era ir a comprar material y herramientas que aquí no hay, menos en aquel entonces que no vendían por internet, el chiste era ir”, platicó.

Adrián es originario de Isla de Cedros, Baja California y se crió en Guaymas, donde estuvo en pequeñas bandas de rock que le abrieron el gusto por esa cultura, además, su carácter amigable ayudó a establecer contactos con personas que se dedican a lo mismo y que cíclicamente coinciden en eventos culturales o festivales.

“Nunca he visto a mis compañeros como una competencia, y ellos tampoco, al contrario, si alguien se dedica a lo mismo me pongo a ver qué ideas podemos intercambiar, nos hacemos amigos, no falta que intercambiamos piedras, eso es lo más común, hacer trueques de cosas que traemos”, dijo.

Los guaymenses eligen sus productos

Su puesto está abierto de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 horas, y los domingos de 10:00 a 14:00 horas, y cierra únicamente cuando va a eventos como el Festival Alfonso Ortíz Tirado en Álamos o las Fiestas del Pitic en Hermosillo, así como a Ciudad Obregón, Puerto Peñasco, Etchojoa y Nogales.

Al preguntarle cuál es su banda musical favorita dijo que Sepultura es la que considera más relevante en su vida, mientras que las playeras con más demanda de los guaymenses son las de bandas clásicas como Black Sabbath, Guns And Roses, Metallica, Pantera y Iron Maiden.

“Esas bandas les gustan a todas las generaciones, vienen a comprarlas de muchas edades distintas, creo que es música que los abuelos disfrutan con sus nietos, si se vende mucho la playera de rock aquí, en los festivales es más la joyería, y ahora estoy aprendiendo a hacer talabartería”, explicó.

Adrián dijo sentir una enorme satisfacción en su trabajo, por el motivo de que muchas personas que llegan como clientes terminan siendo sus amigos, y que le motiva ver gente en las calles portando las camisetas y la joyería que el mismo hace.

“En la calle a veces pasan y dicen: ¡Mira, ese es el señor al que le compré los aretes!, y sí, no traen algo de marca, pero es algo original mío que trato de hacer con las manos y con el corazón como siempre”, concluyó.