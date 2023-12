Rosalía Moreno baila con orgullo la 'Danza del Venado' a sus 75 años

La señora Rosalía ha sido la única mujer de la tercera edad que ha realizado esta danza tradicional.

Al ser originaria del pueblo de Cócorit y tener ese amor a la cultura Yaqui, la señora Rosalía Moreno Burgos, a sus 75 años de edad, baila con orgullo la 'Danza del Venado', pues ya ha representado al estado de Sonora en la categoría de adultos mayores.

Para la abuelita, la edad no es un impedimento para poder realizar cualquier actividad, pero específicamente en la danza encontró su manera de expresarse y demostrar la importancia de la cultura e historia del Pueblo Yaqui.

“ Yo soy de Cócorit y siempre me ha gustado la Danza del Venado, cuando estaba en Inapam también participé a nivel estatal y me saqué un premio en Nogales y también a nivel nacional, después me metí a la Fundación Lulú y les gustó, ya tengo más de siete años practicando esta danza ”, expresó.

La única danzante de la tercera edad

La señora Rosalía ha sido la única mujer de la tercera edad que ha realizado esta danza tradicional, por lo que se siente orgullosa de practicarla y le hace un llamado a las demás mujeres para que se animen a participar en cualquier tipo de actividad que las haga sentir felices y plenas.

“ Yo lo hago porque me gusta promover la cultura, pero sobre todo para enseñarle a las mujeres que sí pueden bailar, no importa la edad, esto no nomás los hombres, porque en nuestra cultura Yaqui nomás lo hacen los hombres ”, indicó.

Con el paso de los años, la abuelita ha conseguido con mucho esfuerzo los accesorios que tienen un gran significado para la etnia Yaqui, lo que la hace sentir orgullosa de portar cada uno de ellos porque demuestra sus raíces.