Abuela solicita ayuda para que su nietecito tenga un regalo en navidad

Maria Elena, se encuentra sola luchando para darle al menos un regalo en esta navidad a su nieto.

"Yo salgo a buscar que comer en el basuron, y lo que me regalan "

A escasos días de que llegue la navidad, Maria Elena González, una mujer de la tercera edad solicita ayuda a la comunidad para que su nietecito reciba un juguete en estas fiestas.

"Yo estoy sufriendo desde hace dos años, después de ser atropellada quedé imposibilitada para trabajar y lo que más me duele es que no puedo sacar adelante a mi nietecito, verlo triste y deseando un juguete me parte el alma" , compartió entre lágrimas al rotativo la afligida abuela.

Madre de tres hijos, Maria Elena, se encuentra sola luchando para darle lo básico a su nieto de 10 años de edad.

"Yo me quedé a cargo de mi nieto, tengo tres hijos y ni uno me tiende la mano, yo salgo adelante de lo que pepeno en el basuron y cositas que me da la gente" , agregó Maria Elena.

Maria Elena González, antes solicitaba ayuda de la comunidad para sus medicamentos y algo de ropa para que su nieto tenga algo esta navidad, pero hoy su prioridad es el pequeño.