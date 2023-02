Garantiza el Isssteson abasto de medicamentos

Destaca director general que Durazo anunció una licitación para concretar suministro anual a derechohabiencia.

El abasto de medicamentos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) se encuentra en un 80% de su totalidad de cobertura, indicó Froylán Gámez Gamboa, director general de la dependencia estatal.

Al inicio de la actual administración se tenía un abastecimiento de medicamentos sólo del 20%, recordó el funcionario, quien agregó que se ha ido trabajando en ese sentido, para llegar al 100%, en beneficio de la derechohabiencia del Isssteson.

“Actualmente estamos al 80%, el Gobernador (Alfonso Durazo) anunció una licitación de 350 millones para completar el abasto anual y no estar como anteriores administraciones que todo era conforme a las emergencias o las compras por adjudicación directa; ésta es una licitación que ahorra, pero previendo el consumo histórico para que esté el abasto todo el año”, resaltó.

Rehabilitan almacén

Como parte del programa de mejoramiento para el abastecimiento de medicamentos, señaló Gámez Gamboa, se lleva una rehabilitación al almacén general, con edificaciones tanto en el interior como en el exterior del inmueble.

“Ahorita estamos trabajando en varias vertientes, una es la remodelación del almacén general del Isssteson, que está aquí en Hermosillo, va al 60%, para que cumpla con todas las normas de Cofepris, para recibir medicamentos de alto costo, medicamentos controlados y desde ahí estamos partiendo para el orden de lo que es la cobertura de medicinas”, precisó.

Una de las problemáticas con las que se han encontrado para no poder completar la totalidad del abasto requerido, puntualizó el director general del Isssteson, es la falta de oferta de algunos medicamentos, por lo que no han podido adquirirlos.

“En la última compra, 86 claves no se ofertaron, no porque el Isssteson no quiera comprarlas, sino porque en el mercado no nos dieron alguna opción para compra, son medicamentos del cuadro básico, de las más de 700 claves que tenemos, 86 no estuvieron en el mercado, en ese caso lo podemos subrogar con otra farmacia”, puntualizó.