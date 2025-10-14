La Universidad de Sonora lanzó la edición 134 de Sorteo Unison, que repartirá más de 8 millones de pesos en premios y se realizará el próximo 11 de diciembre.

La Universidad de Sonora, a través de Sorteo Unison, presentó este martes 14 de octubre la edición 134 de su tradicional sorteo, una campaña que busca continuar transformando vidas, cumplir sueños y fortalecer los programas educativos de la institución.

Arianne Judith Montaño Icedo, coordinadora de Mercadotecnia de Sorteo Unison, informó que esta edición, de carácter navideño, cuenta con el permiso de la Secretaría de Gobernación 2025-01-24PS05 y ofrecerá una bolsa total de 8 millones 250 mil pesos en premios libres de impuestos para los participantes.

"El primer premio consiste en 6 millones de pesos libres de impuestos, para cumplir tus metas, hacer realidad tus planes o comenzar un nuevo capítulo de tu vida. Porque cuando participas no solo sueñas con ganar, también apoyas a miles de estudiantes a seguir construyendo su gran futuro" , expresó Montaño Icedo.

Además del premio principal, se entregarán 49 premios adicionales, distribuidos de la siguiente forma:

Segundo lugar: 1 millón de pesos

1 millón de pesos Tercer lugar: 500 mil pesos

500 mil pesos Cuarto y quinto lugar: 100 mil pesos cada uno

100 mil pesos cada uno Del sexto al decimoquinto: 20 mil pesos

20 mil pesos Del decimosexto al quincuagésimo: 10 mil pesos cada uno

El costo del boleto para participar es de 300 pesos, y el sorteo se llevará a cabo el 11 de diciembre de 2025.

Como incentivo adicional, Sorteo Unison realizará también un sorteo exclusivo para vendedores, con permiso SEGOB 2025-01-25PS02, que se celebrará el 8 de diciembre. Este evento reconocerá el esfuerzo de la fuerza de ventas con 50 premios especiales, entre ellos uno de 200 mil pesos para el primer lugar y otros montos en efectivo entregados mediante cheques bancarios.

"Con el corazón lleno de gratitud damos paso a una nueva edición que no solo premia, sino que construye comunidad e impulsa la educación" , concluyó Montaño Icedo.