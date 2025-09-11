Sorteos Unison celebró su 133° edición este jueves 11 de septiembre, con una bolsa de más de 10 millones de pesos. La residencia principal fue ganada por Eliseo Ramírez, de Hermosillo.

El 133° Sorteo Unison, denominado 'Tu casa en San Carlos', se celebró este jueves 11 de septiembre bajo el permiso 2025-0078-PS03 de la Secretaría de Gobernación, con una bolsa de premios que asciende a 10 millones 336 mil 387 pesos.

El principal atractivo de esta edición es una residencia totalmente amueblada, decorada y equipada en el fraccionamiento Royal Golf Club de San Carlos, Guaymas, Sonora, con un valor de 6 millones 325 mil 837 pesos, que fue entregada al ganador del primer lugar.

En total se repartieron 50 premios para compradores, además de 50 premios especiales para vendedores, con una bolsa de 324 mil pesos.

Principales ganadores del 133° Sorteo Unison

La noche de este jueves se dieron a conocer los primeros boletos premiados:

Eliseo Ramírez (Hermosillo) – Boleto 012598 – Residencia en San Carlos Arturo Aguilar (Hermosillo) – Boleto 050379 – Camioneta Ford Ranger Raptor 4X4 2025 Manuel López (Hermosillo) – Boleto 095299 – Camioneta Ram 1200 Big Horn 2025 Marta Castillo (Hermosillo) – Boleto 113564 – Camioneta Ram 1200 Big Horn 2025 Dora Burrola (Hermosillo) – Boleto 153745 – Camioneta Ram 1200 Big Horn 2025 Imelda Orozco (Hermosillo) – Boleto 699969 – Cheque de caja de 100 mil pesos Ernesto Lucero (Hermosillo) – Boleto 146900 – Cheque de caja de 100 mil pesos Julio Damicon (Hermosillo) – Boleto 105754 – Cheque de caja de 100 mil pesos Ramón Alcorcha (Huatabampo) – Boleto 113159 – Cheque de caja de 20 mil pesos Carmen Ortíz (Hermosillo) – Boleto 027240 – Cheque de caja de 20 mil pesos

La lista completa de los ganadores, del lugar 11 al 50, será publicada por Sorteos Unison en sus canales oficiales, al igual que los resultados de los 50 premios especiales para vendedores.

La ceremonia de entrega de los premios principales se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora.